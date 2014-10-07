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Udgået

A1 link til trådløst hi-fi

AW1000/10

3.3

| (53) Anmeldelser

Al din musik i hi-fi-lyd. Trådløst.

Ved tilslutning til dit hi-fi-system leverer det trådløse Philips Fidelio hi-fi-link hele din cloud-baserede musiksamling og internetradiostationer til din dagligstue. Brug din bærbare Android- eller Apple-enhed til at gennemse og afspille.

Se alle fordele

Besat af lyd

Al din musik i hi-fi-lyd. Trådløst.

  • Gør Hi-Fi-systemet trådløst

  • Digital udgang og analog udgang/indgang

Få et helt univers af onlinemusiktjenester

Få et helt univers af onlinemusiktjenester

At få et abonnement på en online-musiktjeneste er en af de bedste metoder til at få fingrene i et bredt udvalg af musik, herunder de nyeste udgivelser. Du kan også få adgang til musik når som helst og hvor som helst, så længe du har en internetforbindelse. Med Philips trådløst hi-fi behøver du ikke engang at tænde computeren for at nyde online-musiktjenesten.

Ultimativ anvendelighed med nem opsætning

Ultimativ anvendelighed med nem opsætning

Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation – plug & play-produkt

Understøtter streaming af musik via UPnP

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

53

Anmeldelser

07/10/2014

Deutschland

Deutschland

Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt

Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Problemlose Einbindung in bestehende HIFI Anlage

Damit konnte ich meine alte HIFI Anlage ins 2100 Jahrhundert holen. Mit dem Web Radio und den zahlreichen Stationen mit Auswahlmöglichkeiten findet die ganze Familie etwas. Die Bedienung ist einfach. Über die zusätzliche externe Schnittstelle konnte ich auch noch meinen IPod über eine Docking Station anschließen. Mein NAS System wurde erkannt und konnte auch direkt verwendet werden. Danke für das tollt Gerät

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

20/10/2013

Deutschland

Deutschland

Prima Musikstreaming Client

Für mich die optimale Lösung. Stellt die Verbindung zwischen NAS und Stereoanlage her - über TosLink. Sogar die Lautstärke lässt sich regeln. Mich stört, dass es nur per WLAN läuft - wozu gibt es eine Netzwerkbuchse? Ansonsten ist es wie erwartet. Günstig und gut.

Denne anmeldelse blev foretaget for AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

Denne anmeldelse blev foretaget for AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

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