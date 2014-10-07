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Udgået
AW1000/10
Al din musik i hi-fi-lyd. Trådløst.
Ved tilslutning til dit hi-fi-system leverer det trådløse Philips Fidelio hi-fi-link hele din cloud-baserede musiksamling og internetradiostationer til din dagligstue. Brug din bærbare Android- eller Apple-enhed til at gennemse og afspille.
Gør Hi-Fi-systemet trådløst
Digital udgang og analog udgang/indgang
At få et abonnement på en online-musiktjeneste er en af de bedste metoder til at få fingrene i et bredt udvalg af musik, herunder de nyeste udgivelser. Du kan også få adgang til musik når som helst og hvor som helst, så længe du har en internetforbindelse. Med Philips trådløst hi-fi behøver du ikke engang at tænde computeren for at nyde online-musiktjenesten.
Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation – plug & play-produkt
3.3
ud af 5
53
Anmeldelser
Tomiosna
07/10/2014
Deutschland
Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt
Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
mhfs
18/04/2014
Deutschland
Problemlose Einbindung in bestehende HIFI Anlage
Damit konnte ich meine alte HIFI Anlage ins 2100 Jahrhundert holen. Mit dem Web Radio und den zahlreichen Stationen mit Auswahlmöglichkeiten findet die ganze Familie etwas. Die Bedienung ist einfach. Über die zusätzliche externe Schnittstelle konnte ich auch noch meinen IPod über eine Docking Station anschließen. Mein NAS System wurde erkannt und konnte auch direkt verwendet werden. Danke für das tollt Gerät
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
Tächty
20/10/2013
Deutschland
Prima Musikstreaming Client
Für mich die optimale Lösung. Stellt die Verbindung zwischen NAS und Stereoanlage her - über TosLink. Sogar die Lautstärke lässt sich regeln. Mich stört, dass es nur per WLAN läuft - wozu gibt es eine Netzwerkbuchse? Ansonsten ist es wie erwartet. Günstig und gut.
Denne anmeldelse blev foretaget for AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
Denne anmeldelse blev foretaget for AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
Napster er kun tilgængelig i Tyskland og Storbritannien.