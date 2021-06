Få et helt univers af onlinemusiktjenester

At få et abonnement på en online-musiktjeneste er en af de bedste metoder til at få fingrene i et bredt udvalg af musik, herunder de nyeste udgivelser. Du kan også få adgang til musik når som helst og hvor som helst, så længe du har en internetforbindelse. Med Philips trådløst hi-fi behøver du ikke engang at tænde computeren for at nyde online-musiktjenesten.