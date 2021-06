Hurtig og nem opsætning

Enhver kan opsætte de trådløse Fidelio-hi-fi-højttalere – du behøver ikke at være teknisk ekspert for at sige "wow" 5 minutter efter, at du har åbnet æsken. Vi vil gerne have dig i gang med at nyde dine Fidelio-højttalere så hurtigt som muligt, og derfor har vi lagt stor vægt på at sikre, at du kan udføre opsætningen i blot et par enkle trin. Du får tilmed venlig og tydelig vejledning fra Fidelio-systemet.