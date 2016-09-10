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Udgået

Philips FidelioA3 trådløs hi-fi-højttaler

AW3000/10

3

| (99) Anmeldelser

1 pris

Al din musik i hi-fi-lyd. Trådløst.

Få din musik trådløst i hi-fi-lyd med den trådløse Philips Fidelio hi-fi-højttaler. Stream musik trådløst med 4 hi-fi-drivere, der giver en omsluttende musikoplevelse fra en kompakt højttaler

Se alle fordele

Besat af lyd

Al din musik i hi-fi-lyd. Trådløst.

  • Hi-fi-lyd i stereo

  • 4 Hi-Fi-drivere, 36W

  • Analog indgang

Med AirStudio+ Lite kan du styre din musik fra din mobile enhed

Med AirStudio+ Lite kan du styre din musik fra din mobile enhed

App'en kan fås i Apple App Store og Google Play, og den registrerer automatisk mobile og andre kompatible enheder, som er tilsluttet til dit Wi-Fi-hjemmenetværk, og giver dig øjeblikkelig kontrol over din musik. Kontroller musikafspilning, lydstyrke og lydindstillinger samt online-musiktjenester og internetradio fra enhver enhed, hvor som helst.

Vinklet højttaler giver bredere stereolyd

Vinklet højttaler giver bredere stereolyd

Højttaleren har særligt vinklede professionelle hi-fi-drivere, som er designet til at producere det mest omfattende og omsluttende lydbillede, der er muligt. Placeringen af driverne giver enestående, dynamisk lydkvalitet, uanset hvor i rummet du befinder dig. Det unikke design gør også, at højttalerne passer diskret ind i hjemmets indretning.

Audio line-in

Audio line-in

En ekstra line-in-tilslutning giver dig mulighed for at tilslutte eksterne musikkilder til Philips-systemet ud over den trådløse tilslutning. Du skal blot tilslutte højttalerne til line-in-, audio-out- eller hovedtelefonstikket på en medieafspiller - f.eks. en CD/DVD-, TV- eller MP3-afspiller.

Tekniske specifikationer

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Priser

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3.0

ud af 5

99

Anmeldelser

10/09/2016

Deutschland

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Klang super!!!

Die Boxen aw3000 sind klanglich der Hammer. Viel besser als die kleine Sonos, weil Stereo. Mit Chromecast Audio ist echtes Multiroom möglich. Die Airstudio App benutze ich nur zum an/ausschalten. @philips da wäre eine Funktion "alle Boxen aus / an" super :) Gebraucht wie auch neu zu absoluten Schäppchenpreisen zu finden. Kaufempfehlung !!

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01/01/2014

Deutschland

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HiFi-Sound. Kabellos.

Der Fidelio A3 von Philips ist ein toller Lautsprecher mit starkem Klang und umfangreicher Ausstattung. Das Gerät lässt sich leicht im Heimnetzwerk installieren und einfach über ein Smartphone oder ein Tablet bedienen. Sehr schön ist auch die Belegung der Stationstasten am Lautsprecher für 5 Internet-Radiosender. Der Fidelio A3 besticht durch sein elegantes, unaufdringliches Design und lässt sich sehr schön in den Wohnraum integrieren. Die trapezförmige Grundform hat in der Mitte eine gebürstete Edelstahl-Oberfläche und ist im sichtbaren Außenbereich mit schwarzem Stoff bespannt. Wir haben ihn im Wohnzimmer auf Ohrhöhe in das Regal gestellt, eine Wandmontage ist aber auch möglich. Die Installation in das Heimnetzwerk ist sehr einfach, dazu muss man zuerst die kostenlose App AirStudio+ auf dem Smartphone oder dem Tablet installieren und den Anweisungen der App folgen. Bei uns funktionierte dies reibungslos in Verbindung mit einer Fritz Box 7390. Dazu einfach die WPS-Taste am Router (in meinem Fall die Fritz Box) für einige Sekunden drücken und der Lautsprecher richtet sich selbständig im Heimnetzwerk ein. Wie gesagt, sehr einfach! Danach kann man alle Titel vom Smartphone oder vom Tablet auf dem Lautsprecher abspielen. Auch die Musiksammlung von einer am Router angeschlossen Festplatte wird erkannt und kann über die App gesteuert abgespielt werden. Alle Titel werden in der App alphabetisch gelistet, hier fehlt jedoch noch eine Suchfunktion, um einen Titel oder Interpreten zu suchen oder direkt auszuwählen. Der Lautsprecher klingt sehr ausgewogen und harmonisch. Mitten und Höhen verhalten sich neutral. Der starke Bass wird durch zwei zusätzliche Membranen auf der Rückseite erzeugt. Die 4 Lautsprecher auf der Vorderseite sind abgewinkelt angeordnet, um einen gewissen Raum- oder Stereoklang zu erzielen. Um den Raumklang (Stereo-Effekt) zu verbessern, würde ich mir persönlich noch einen zweiten Lautsprecher dazu kaufen, wenn dieser integriert werden kann. Ob dies möglich ist, konnte ich aber leider noch nicht in Erfahrung bringen. Der Lautsprecher ist neben der umfangreichen App auch mit direkten Anschlussmöglichkeiten für andere Geräte ausgestattet. Hier kann man über eine kleine Klinkenbuchse Geräte wie mp3-Player, Smartphone oder Stereoanlage verbinden. Auch der Netzwerkanschluss über ein Kabel ist auf der Rückseite möglich. Die Regelung der Lautstärke kann direkt am Gerät erfolgen. An der linken Geräteseite sind Tasten für Laustärkeregelung und Radiosender (Internetradio) zu finden. Insgesamt ein empfehlenswertes Gerät.

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24/12/2013

Deutschland

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Air studio+ v 1.2.1 hilft

Ich habe mich ja auch schon über die App beklagt und die Installation war nicht leicht. Nach dem letzten Update bin ich wirklich sehr zufrieden. Beide Geräte werden erkannt und lassen sich problemlos steuern. Ich nutze mittlerweile auch Spotify und ich bin begeistert! Die SW Variante zeigt rote Balken, vorher waren sie gelb...achtet vielleicht auch darauf, wenn nicht rot, dann sofort ein SW Update machen, :-) Ende gut, alles gut!

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