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Udgået
AW9000/10
Al din musik i hi-fi-lyd. Trådløst.
Få din musik trådløst i hi-fi-lyd med trådløse Philips Fidelio hi-fi-højttalere. Stream musik nemt med 6 hi-fi-drivere, der leverer kraftfuld lyd og ultimativt stereoperspektiv.
Hi-fi-lyd i stereo
6 Hi-Fi-drivere, 100W
Digital og analog indgang
Digitale og analoge lydindgange giver mulighed for en række funktioner ud over trådløs streaming. Du kan tilslutte et TV, en Blu-ray-afspiller, spilkonsol eller en anden medieafspiller og nyde hi-fi-lyd fra dine Philips-højttalere
Enhver kan opsætte de trådløse Fidelio-hi-fi-højttalere – du behøver ikke at være teknisk ekspert for at sige "wow" 5 minutter efter, at du har åbnet æsken. Vi vil gerne have dig i gang med at nyde dine Fidelio-højttalere så hurtigt som muligt, og derfor har vi lagt stor vægt på at sikre, at du kan udføre opsætningen i blot et par enkle trin. Du får tilmed venlig og tydelig vejledning fra Fidelio-systemet.
Højttaleren har særligt vinklede professionelle hi-fi-drivere, som er designet til at producere det mest omfattende og omsluttende lydbillede, der er muligt. Placeringen af driverne giver enestående, dynamisk lydkvalitet, uanset hvor i rummet du befinder dig. Det unikke design gør også, at højttalerne passer diskret ind i hjemmets indretning.
3.0
ud af 5
90
Anmeldelser
Harleyplace
06/01/2013
United Kingdom
Sounds great
Fills A big room, sounds as good any I have heard.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers
yobu
12/02/2021
Deutschland
Klassiker mit gutem Klang*
Das Sternchen steht für die Verwendung eines Equalizers, denn ohne ist eine Resonanz bei 160 Hz zu verzeichnen (die übrigens manchen Philips Produkten zu eigen zu sein schein, inkl. der DS6600 z.B.) die nur für Ignoranten tolerabel ist und den Klang vermatscht. Zieht man diese Resonanz resolut heraus (-18 dB bei ca. 160 Hz) ergibt sich ein sehr ausgeglichenes Klangbild das tatsächlich auf der Höhe eines guten Monitorlautsprechers liegt und auch die Grenzfrequenz von 50 Hz liegt deutlich besser als in den Prospektangaben zu finden ist. Selbst ein Philippe Jaroussky klingt über die korrigierten 9000er natürlich und klar, Basedrums kommen trocken und präzise. Auch hier wieder* Das Abstrahlverhalten weist trotz, manche werden sagen gerade, wegen der angewinkelten Anordnung der Treiber eine losgelöste Wiedergabe auf, die auch im Nahbereich gut funktioniert (aktive Box rechts, Innentreiber oben). Die WLan-Connectivität habe ich erst gar nicht ausprobiert, analoge Eingänge sei Dank. Fast 10 Jahre nach dem Erscheinen sind die AW9000 schon fast ein Klassiker in schnelllebigen Zeiten, welche mit einfachen Mitteln auf gute Akustik getrimmt werden können. Auch die Haltbarkeit scheint gegeben. Ich bin froh ein perfektes Paar erwischt zu haben, es sind ja noch genügend im Umlauf :)
Fordele
Kann sehr gut klingen
Ulemper
Bekannte App Defizite
Denne anmeldelse blev foretaget for AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
Denne anmeldelse blev foretaget for AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
Hank123
04/03/2017
Deutschland
Super klang,
Sehr guter Klangh App übersichtlich gute konnektivität würde ich wieder kaufen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
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