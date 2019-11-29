Søgeord

      Filterpatron

      AWP175/10

      Rent vand til et forfriskende brusebad

      NSF-certificerede filtermedier giver dig en behagelig og forfriskende oplevelse, idet resterende klor og urenheder fjernes.

      Filterpatron
      Filterpatron

      Rent vand til et forfriskende brusebad

      Fjern klor og urenheder

      NSF-certificeret KDF til at fjerne klor og urenheder

      Filteret er fremstillet af NSF-certificeret KDF, som kan fjerne rester af klor og urenheder som f.eks. rust og aflejringer, så du kan nyde et behageligt og forfriskende brusebad med rent vand.

      Høj vandgennemstrømning giver en behagelig oplevelse under bruseren

      Kompakt og jævn vandgennemstrømning på 8 l pr. minut giver en behagelig oplevelse under bruseren.

      Tekniske specifikationer

      • Rensningssystem

        Fjernelse af klor
        Ja

      • Filterspecifikationer

        Filtreringskapacitet
        50000 l
        Hovedfiltermedie
        KDF

      • Betingelser for indført vand

        Kvalitet af indført vand
        Kommunalt postevand
        Temperatur for indført vand
        5 - 60  °C
        Tryk for indført vand
        0,15 - 0,4 MPa  bar

      • Generelle specifikationer

        Kompatibel model
        AWP1775

      • Oprindelsesland

        Filter
        Kina

