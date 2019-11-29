AWP175/10
Rent vand til et forfriskende brusebad
NSF-certificerede filtermedier giver dig en behagelig og forfriskende oplevelse, idet resterende klor og urenheder fjernes.
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Filterpatron
i alt
recurring payment
Filteret er fremstillet af NSF-certificeret KDF, som kan fjerne rester af klor og urenheder som f.eks. rust og aflejringer, så du kan nyde et behageligt og forfriskende brusebad med rent vand.
Kompakt og jævn vandgennemstrømning på 8 l pr. minut giver en behagelig oplevelse under bruseren.
Rensningssystem
Filterspecifikationer
Betingelser for indført vand
Generelle specifikationer
Oprindelsesland
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.