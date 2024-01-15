AWP2980WHS3/10
Øjeblikkelig filtrering - kan sættes op hvor som helst
Det innovative instant-filter, der drives af meget porøs aktivt kulfiber, forvandler vandhanevand til klart og rent vand. Ideel i køleskabsdøre eller på spisebordetSe alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Eldrevet kande (3 l effektiv kapacitet)
i alt
recurring payment
Vand med en fantastisk smag til en brøkdel af prisen for og spild fra vand på flaske.
Mindre hyppig genopfyldning - op til 3 l vand pr. påfyldning, hvilket er 2 gange en kande*
Klik-låg til genopfyldning med én hånd.
Micro X-Clean Instant-filteret, der drives af den innovative aktive kulfiber, som har en mere effektiv absorption på grund af sin meget porøse struktur, opnår 4x hurtigere gennemstrømning end en filterkande*, samtidig med at den samme filtreringsydelse opretholdes.
Forlænger levetiden for køkkenapparater ved at forhindre kalkaflejringer.
Frisk vand nydes med det samme med et enkelt tryk på en knap.
Genopladelig med USB-kabel type C. Hver fulde genopladning giver op til 1 måneds batterilevetid.
Dobbelt signalsystem til filterudskiftning baseret på faktisk filtreringsvolumen og anvendelsesperiode.
Filtreringseffektivitet
Gældende betingelser
Betingelser for indført vand
Generelle specifikationer
Oprindelsesland
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.