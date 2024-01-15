Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    • Øjeblikkelig filtrering - kan sættes op hvor som helst Øjeblikkelig filtrering - kan sættes op hvor som helst Øjeblikkelig filtrering - kan sættes op hvor som helst

      Philips Instant Filtration Eldrevet kande (3 l effektiv kapacitet)

      AWP2980WHS3/10

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Øjeblikkelig filtrering - kan sættes op hvor som helst

      Det innovative instant-filter, der drives af meget porøs aktivt kulfiber, forvandler vandhanevand til klart og rent vand. Ideel i køleskabsdøre eller på spisebordet

      Se alle fordelene

      Lignende produkter

      Se alle Vandkander

      Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt

      Alle dine behov dækkes af ét køb

      Pakkepris

      Spring over

      Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:

      Tilføj tilbehør

      Dette produkt
      Philips Instant Filtration
      - {discount-value}

      Philips Instant Filtration

      Eldrevet kande (3 l effektiv kapacitet)

      i alt

      recurring payment

      Øjeblikkelig filtrering - kan sættes op hvor som helst

      Passer i de fleste køleskabsdøre. Nyd kold og filtreret

      • Stor effektiv kapacitet på 3,0 l
      • Reducerer klor, bly, pesticider
      • Påmindelse om anvendelsesbaseret filter

      Lækkert vand til en brøkdel af prisen for vand på flaske

      Vand med en fantastisk smag til en brøkdel af prisen for og spild fra vand på flaske.

      3 l stor vandtank

      Mindre hyppig genopfyldning - op til 3 l vand pr. påfyldning, hvilket er 2 gange en kande*

      Klik-låg til genopfyldning med én hånd

      Klik-låg til genopfyldning med én hånd.

      Omdanner vand fra hanen til klart og rent vand

      Micro X-Clean Instant-filteret, der drives af den innovative aktive kulfiber, som har en mere effektiv absorption på grund af sin meget porøse struktur, opnår 4x hurtigere gennemstrømning end en filterkande*, samtidig med at den samme filtreringsydelse opretholdes.

      Forlænger levetiden for køkkenapparater

      Forlænger levetiden for køkkenapparater ved at forhindre kalkaflejringer.

      Øjeblikkelig filtrering med et enkelt tryk

      Frisk vand nydes med det samme med et enkelt tryk på en knap.

      Type-C USB genopladelig

      Genopladelig med USB-kabel type C. Hver fulde genopladning giver op til 1 måneds batterilevetid.

      Anvendelsesbaseret indikator for filterlevetid

      Dobbelt signalsystem til filterudskiftning baseret på faktisk filtreringsvolumen og anvendelsesperiode.

      Tekniske specifikationer

      • Filtreringseffektivitet

        Reduktion af mikroplast
        Ja

      • Gældende betingelser

        Nominel spænding
        5 V
        Nominel effekt
        6 W

      • Betingelser for indført vand

        Kvalitet af indført vand
        Kommunalt postevand
        Tryk for indført vand
        (atmosfærisk) 0 - 1 bar  bar
        Temperatur for indført vand
        2 - 38 ℃  °C

      • Generelle specifikationer

        Farve
        Hvid
        Ekstra filterpatron
        AWP225
        Vandstrømshastighed
        1 l/min*
        Produktmål (L x B x H)
        233*152*263  mm
        Filterlevetid
        1 måned
        Kapacitet: Vandtank
        3 l
        Filtermængde
        Pakke med 3 stk.
        Batterikapacitet
        1800 mAh
        Batteri
        Genopladeligt lithium-batteri

      • Oprindelsesland

        Filterpatron
        Fremstillet ansvarligt i Kina
        Instant vandfilter
        Fremstillet ansvarligt i Kina

      Badge-D2C

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

      Anbefalede produkter

      Nyligt viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til at gennemgå dette emne

      • * Sammenlignet med Philips kande AWP2900

      Eksklusive tilbud, kun til dig


      En sund livsstil starter her. Tilmeld dig og få glæde af:

      75 kr. på dit første køb.*

      Tidlig adgang til udsalg.

      Tips om sund livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!
      Hvad betyder dette?
      *Klik her for at læse om vores vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rettigheder forbeholdes.

      Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.