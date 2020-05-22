Søgeord

      Frisk og rent vand

      Med Philips X-Guard-mikrofiltreringssystemet, der reducerer op til 99 % af klor og smagshæmmende stoffer, kan du nyde frisk vand med en ren smag, når du tænder for hanen.

      Frisk og rent vand

      direkte fra hanen

      • X-Guard

      Design, der er nemt at dreje for nem filterudskiftning

      Drej en enkelt gang for ubesværet at udskifte det gamle filter med et nyt.

      Lækkert vand til en brøkdel af prisen for vand på flaske

      Vand med en fantastisk smag til en brøkdel af prisen for og spild fra vand på flaske.

      Reducerer effektivt klor og smagshæmmende stoffer

      Med naturligt aktivt kul af høj kvalitet reducerer dette X-Guard-filter op til 99 % af klor og smagshæmmende stoffer, så du får frisk og rent vand.

      Tekniske specifikationer

      • Betingelser for indført vand

        Kvalitet af indført vand
        Kommunalt postevand
        Tryk for indført vand
        0,15 - 0,35 Mpa  bar
        Temperatur for indført vand
        5 - 38  °C

      • Generelle specifikationer

        Filtreringskapacitet
        1000 l
