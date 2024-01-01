AWP3705P1/10
Frisk og rent vand
Med Philips X-Guard-mikrofiltreringssystemet, der reducerer op til 99 % af klor og smagshæmmende stoffer, kan du nyde frisk vand med en ren smag, når du tænder for hanen.Se alle fordelene
On-Tap
Digitalt display for filterets levetid minder om rettidig udskiftning af filteret
Filtreret naturligt vand er skræddersyet til at drikke og lave mad, mens ufiltreret naturligt vand og ufiltreret bruserfunktion er velegnet til vask af tallerkener og andre rengøringsformål.
Drej en enkelt gang for ubesværet at udskifte det gamle filter med et nyt.
Når den korrekte adapter er blevet installeret, skal du blot sætte filteret på hanen, frigøre det, så er du klar!
Med naturligt aktivt kul af høj kvalitet reducerer dette X-Guard-filter op til 99 % af klor og smagshæmmende stoffer, så du får frisk og rent vand.
Vand med en fantastisk smag til en brøkdel af prisen for og spild fra vand på flaske.
Filterspecifikationer
Betingelser for indført vand
Generelle specifikationer
