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Udgået
Nyd din musik overalt
Du sætter pris på de enkle ting i livet og fryder dig over komfort. Med den kompakte og transportable Philips CD Soundmachine kan du opleve al din yndlingsmusik ved hjælp af funktioner, der er lette at bruge.
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Philips er kendt for at lave produkter, der er kompatible med mange af de diske, der findes på markedet. Dette lydsystem lader dig få glæde af din musik fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable kompatibel) betyder, at dit lydsystem kan afspille både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-Rewritable). Der kan optages på CD-R-diske en gang, og de kan afspilles på alle typer CD-afspillere. Der kan optages og skrives på CD-RW-diske flere gange, og de kun kan afspilles på kompatible CD-afspillere.
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Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.
4.5
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
gibo
13/11/2013
Italia
fonte di ispirazione
Grande prodotto... è stato fonte di ispirazione per la tesi sulla progettazione e sviluppo di prodotto.... soprattutto per la presenza del marchio "designed and developed by Philips, Holland" .... Grazie Philips!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ100B Stereo CD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ100B Stereo CD
Flavietto
02/09/2013
Italia
Semplice, pratico da usare ed efficiente
Il prodotto è molto valido per chi ha bisogno di praticità, semplicità con una adeguata qualità
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ100B Stereo CD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ100B Stereo CD