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Udgået

CD Soundmachine

AZ100B/12

4.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Nyd din musik overalt

Du sætter pris på de enkle ting i livet og fryder dig over komfort. Med den kompakte og transportable Philips CD Soundmachine kan du opleve al din yndlingsmusik ved hjælp af funktioner, der er lette at bruge.

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Nyd din musik overalt

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Afspil CD, CD-R og CD-RW

Afspil CD, CD-R og CD-RW

Philips er kendt for at lave produkter, der er kompatible med mange af de diske, der findes på markedet. Dette lydsystem lader dig få glæde af din musik fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable kompatibel) betyder, at dit lydsystem kan afspille både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-Rewritable). Der kan optages på CD-R-diske en gang, og de kan afspilles på alle typer CD-afspillere. Der kan optages og skrives på CD-RW-diske flere gange, og de kun kan afspilles på kompatible CD-afspillere.

FM-tuner til radionydelse

0

CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse

CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse

Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

13/11/2013

Italia

Italia

fonte di ispirazione

Grande prodotto... è stato fonte di ispirazione per la tesi sulla progettazione e sviluppo di prodotto.... soprattutto per la presenza del marchio "designed and developed by Philips, Holland" .... Grazie Philips!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ100B Stereo CD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ100B Stereo CD

02/09/2013

Italia

Italia

Semplice, pratico da usare ed efficiente

Il prodotto è molto valido per chi ha bisogno di praticità, semplicità con una adeguata qualità

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ100B Stereo CD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ100B Stereo CD

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