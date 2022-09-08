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Udgået
AZ1047/12
Nyd din musik overalt
Du sætter pris på de enkle ting i livet og fryder dig over komfort. Med den kompakte og transportable Philips CD Soundmachine kan du opleve al din yndlingsmusik ved hjælp af funktioner, der er lette at bruge.
MP3 CD
Bånd
MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.
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FM/MB-stereotuner (AM)
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