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Udgået
Nyd din musik overalt
Praktisk og kompakt design, nyd musik fra forskellige kilder såsom direkte USB, MP3-CD, radio.
USB
Tilslut dine egne øretelefoner for at få en mere personlig lytteoplevelse, når du ønsker det. Du kan nyde din yndlingsmusik med fantastisk lyd uden at forstyrre andre ved at slutte dine øretelefoner til afspilleren.
Med USB Direct-tilstanden skal du blot tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digitale musik afspilles direkte fra Philips-enheden.
Den programmerbare cd-afspilningsfunktion giver dig mulighed for at nyde dine foretrukne spor i den rækkefølge, du foretrækker.
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4.5
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Gazou
12/05/2011
France
Excellent pour leprix
Bon produit. Simple à utiliser. Bonne qualité audio. Le top, la lecture des WMA à partir des CDs et du port USB, on peut avec se produit se libérer le l'emprise omni présente du MP3 et de sa qualité somme toute médiocre.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1048 CD Soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1048 CD Soundmachine
WillyWoncka
17/01/2012
France
Bon produit
Poste radio d'appoint bien pratique. Rien à redire. La lecture mp3 très appréciée.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1048 CD Soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1048 CD Soundmachine