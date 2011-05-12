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Udgået

CD Soundmachine

AZ1048/12

4.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Nyd din musik overalt

Praktisk og kompakt design, nyd musik fra forskellige kilder såsom direkte USB, MP3-CD, radio.

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Nyd din musik overalt

  • USB

Stereohovedtelefonstik

Stereohovedtelefonstik

Tilslut dine egne øretelefoner for at få en mere personlig lytteoplevelse, når du ønsker det. Du kan nyde din yndlingsmusik med fantastisk lyd uden at forstyrre andre ved at slutte dine øretelefoner til afspilleren.

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Med USB Direct-tilstanden skal du blot tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digitale musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Programmerbar CD med 20 spor

Den programmerbare cd-afspilningsfunktion giver dig mulighed for at nyde dine foretrukne spor i den rækkefølge, du foretrækker.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

12/05/2011

France

France

Excellent pour leprix

Bon produit. Simple à utiliser. Bonne qualité audio. Le top, la lecture des WMA à partir des CDs et du port USB, on peut avec se produit se libérer le l'emprise omni présente du MP3 et de sa qualité somme toute médiocre.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1048 CD Soundmachine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1048 CD Soundmachine

17/01/2012

France

France

Bon produit

Poste radio d'appoint bien pratique. Rien à redire. La lecture mp3 très appréciée.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1048 CD Soundmachine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1048 CD Soundmachine

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