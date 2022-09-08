10 timers MP3-CD- eller 20 timers WMA-CD-musik

MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, der kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre - uden at forringe deres lydkvalitet radikalt. En enkelt CD kan rumme op til 10 timers musik. MP3 er blevet standard lydkomprimeringsformat til audiokomprimering i forbindelse med hurtig og nem overførsel lydfiloverførsel. Windows Media Audio (WMA) er et kraftigt komprimeret digitalt audioformat fra Microsoft, som giver fremragende lyd med musikfiler, der fylder det halve og kan downloades på den halve tid. En enkelt CD kan rumme op til 20 timers WMA-musik i god kvalitet optaget ved en bit-hastighed på 64 kbps.