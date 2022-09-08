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Udgået

CD-Soundmachine

AZ1816/12

Afspil digital musik via direkte USB

Det slanke og bærbare design af AZ1816 giver dig mulighed for at nyde din MP3/WMA-yndlingsmusiksamling, der er gemt på en bærbar musikafspiller, uden at bruge hovedtelefon.

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Afspil digital musik via direkte USB

  • MP3

  • USB

Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder

Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder

Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

10 timers MP3-CD- eller 20 timers WMA-CD-musik

10 timers MP3-CD- eller 20 timers WMA-CD-musik

MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, der kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre - uden at forringe deres lydkvalitet radikalt. En enkelt CD kan rumme op til 10 timers musik. MP3 er blevet standard lydkomprimeringsformat til audiokomprimering i forbindelse med hurtig og nem overførsel lydfiloverførsel. Windows Media Audio (WMA) er et kraftigt komprimeret digitalt audioformat fra Microsoft, som giver fremragende lyd med musikfiler, der fylder det halve og kan downloades på den halve tid. En enkelt CD kan rumme op til 20 timers WMA-musik i god kvalitet optaget ved en bit-hastighed på 64 kbps.

FM/MB-tuner til radionydelse

FM/MB-tuner til radionydelse

FM/MB-stereotuner (AM)

Tekniske specifikationer

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