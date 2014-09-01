Ein würdiger Nachfolger aller "Ghettoblaster"-mit allem an Technik, und tollem Design. CD, Radio, USB, Bluetooth,UKW, ein Aux-In und ein Kopfhörer-Ausgang-die Vielfalt ist beeindruckend. Noch dazu, wenn es so gut klingt. Der Sound ist klar, die Qualität top. Und dank des durchdachten Designs leicht zu bedienen. Ob für das Arbeitszimmer, Kinderzimmer, oder im Büro-es füllt den Raum mit Klang, sieht gut aus und ist stabil verarbeitet. Die Möglichkeit,unterwegs zu hören, ist dank Batteriefach(6C-Zellen)gegeben-wobei das Gerät eigentlich zu edel dafür ist. Das Pairing von Handy oder Tablet ist supereinfach - dank NFC.Einfach das Handy vor die Soundmachine halten-das Bluetooth-Smybol blinkt, ein Signal ertönt, und fertig. Bis zu 4 Geräte "merkt" sich die Soundmachine. Klasse. Die mitgelieferte Fernbedienung rundet das positive Bild nach oben ab: Mit meinem GalaxyNexus konnte ich mit der Fernbedienung und den Tasten an der Soundmachine den Stream pausieren, das nächste Lied wählen, und nach der Pause wieder starten. Eine tolle Funktion, so kann das Handy liegen bleiben. Auch toll, wenn man Streaming-Dienste nutzt. Mute geht auch-wichtig wenn man telefonieren muss. 10W Leistung klingen wenig, aber es kommt sowohl Lautstärke, wie auch Qualität nicht zu kurz. In einem 36qm-Raum ist bereits die Hälfte mehr als genug-und auch einen Unterrichtsraum von 80qm kann man gut beschallen. Die Knöpfe sind logisch beschriftet, matt gehalten und gut lesbar. Das Display ist ebenso gut lesbar, und sehr edel-blau mit Chromrand. Philips liefert ein Netzteil mit, und ein Aux-in-Kabel. Die Anleitung ist gut, deutsch und bebildert. Das