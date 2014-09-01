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Udgået
AZ1890T/12
Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.
Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.
MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.
3.7
ud af 5
12
Anmeldelser
Jörg1973
01/09/2014
Deutschland
Perfekt! Im Design und Technik der Champion
Die Philips AZ1890T/12 CD-Soundmachine richtet sich an alle detailverliebten unter uns. Angefangen von der Außenhaut die in einer eleganten Klavierlack-Optik daher kommt bis zur Staubabdeckung des USB-Anschlusses gehen Funktionalität und Design Hand in Hand. Auch ist die Soundmaschine eine technische Meisterleistung, ob CD, Radio, per USB oder gar per Bluetooth - der Sound wird in einer Qualität die in ihrer Atemberaubenden Klarheit kaum zu toppen ist „RAUS GEHAUEN“! Die beigefügte Fernbedienung ist das berühmte i-Tüpfelchen. Ich könnte mich hier noch weiter so positiv auslassen, aber lest selbst und informiert euch auf der Homepage von Philips. Mit dieser Soundmaschine hat Philips sowohl im Design als auch in Technik einen echten Volltreffer gelandet. Klare Kaufempfehlung.
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Priegel
31/08/2014
Deutschland
Klangqualität-egal von welcher Quelle!
Ein würdiger Nachfolger aller "Ghettoblaster"-mit allem an Technik, und tollem Design. CD, Radio, USB, Bluetooth,UKW, ein Aux-In und ein Kopfhörer-Ausgang-die Vielfalt ist beeindruckend. Noch dazu, wenn es so gut klingt. Der Sound ist klar, die Qualität top. Und dank des durchdachten Designs leicht zu bedienen. Ob für das Arbeitszimmer, Kinderzimmer, oder im Büro-es füllt den Raum mit Klang, sieht gut aus und ist stabil verarbeitet. Die Möglichkeit,unterwegs zu hören, ist dank Batteriefach(6C-Zellen)gegeben-wobei das Gerät eigentlich zu edel dafür ist. Das Pairing von Handy oder Tablet ist supereinfach - dank NFC.Einfach das Handy vor die Soundmachine halten-das Bluetooth-Smybol blinkt, ein Signal ertönt, und fertig. Bis zu 4 Geräte "merkt" sich die Soundmachine. Klasse. Die mitgelieferte Fernbedienung rundet das positive Bild nach oben ab: Mit meinem GalaxyNexus konnte ich mit der Fernbedienung und den Tasten an der Soundmachine den Stream pausieren, das nächste Lied wählen, und nach der Pause wieder starten. Eine tolle Funktion, so kann das Handy liegen bleiben. Auch toll, wenn man Streaming-Dienste nutzt. Mute geht auch-wichtig wenn man telefonieren muss. 10W Leistung klingen wenig, aber es kommt sowohl Lautstärke, wie auch Qualität nicht zu kurz. In einem 36qm-Raum ist bereits die Hälfte mehr als genug-und auch einen Unterrichtsraum von 80qm kann man gut beschallen. Die Knöpfe sind logisch beschriftet, matt gehalten und gut lesbar. Das Display ist ebenso gut lesbar, und sehr edel-blau mit Chromrand. Philips liefert ein Netzteil mit, und ein Aux-in-Kabel. Die Anleitung ist gut, deutsch und bebildert. Das
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odhvelez
01/04/2017
España
Muy bueno
Sólo la pantalla de consulta no es tan accesible por lo demás muy buen producto.
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