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Udgået

CD Soundmachine

AZ328/12

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Nyd din musik overalt

Du sætter pris på de enkle ting i livet og fryder dig over komfort. Med den kompakte og transportable Philips CD Soundmachine kan du opleve al din yndlingsmusik ved hjælp af funktioner, der er lette at bruge.

Se alle fordele

Nyd din musik overalt

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bånd

  • 2 W

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Kassettebåndoptager med automatisk stop

Kassettebåndoptager med automatisk stop

0

CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse

CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse

Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

30/08/2014

Deutschland

Deutschland

Toller kleiner Allrounder

Den habe ich gesucht! Ein wunderbares Gerät, was alles richtig macht. Der Cd- Player spielt einfach alles, die USB- Wiedergabe funktioniert perfekt (können viele teurere Geräte oft überhaupt nicht), der Radioempfang ist gut und klar, und nicht zuletzt gibt der Kassettenrecorder meine Kassetten in Top- Qualität wieder. Für die Größe und den Preis klingt der kleine Philips auch passabel. Er ist leicht, kompakt und recht hübsch. Wieder (wie gewohnt) ein Top- Produkt von Philips!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ328 CD-Soundmachine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ328 CD-Soundmachine

01/06/2014

France

France

très bon produit

Je peux réécouter mes cassettes.... Trouver un appareil simple avec, radio, cassettes et cd.... c'est plus tôt rare de nos jours....

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ328 Lecteur de CD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ328 Lecteur de CD

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