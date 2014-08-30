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Udgået
Nyd din musik overalt
Du sætter pris på de enkle ting i livet og fryder dig over komfort. Med den kompakte og transportable Philips CD Soundmachine kan du opleve al din yndlingsmusik ved hjælp af funktioner, der er lette at bruge.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bånd
2 W
Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.
0
Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
volker12321
30/08/2014
Deutschland
Toller kleiner Allrounder
Den habe ich gesucht! Ein wunderbares Gerät, was alles richtig macht. Der Cd- Player spielt einfach alles, die USB- Wiedergabe funktioniert perfekt (können viele teurere Geräte oft überhaupt nicht), der Radioempfang ist gut und klar, und nicht zuletzt gibt der Kassettenrecorder meine Kassetten in Top- Qualität wieder. Für die Größe und den Preis klingt der kleine Philips auch passabel. Er ist leicht, kompakt und recht hübsch. Wieder (wie gewohnt) ein Top- Produkt von Philips!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ328 CD-Soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ328 CD-Soundmachine
doudou31820
01/06/2014
France
très bon produit
Je peux réécouter mes cassettes.... Trouver un appareil simple avec, radio, cassettes et cd.... c'est plus tôt rare de nos jours....
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ328 Lecteur de CD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ328 Lecteur de CD