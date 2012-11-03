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Udgået
Nyd din musik overalt
Vil du gerne have glæde af den musiksamling, der er gemt på din bærbare musikafspiller, uden at skulle bruge hovedtelefoner? Slut det direkte USB-stik til CD Soundmachine fra Philips, og nyd din foretrukne digitale musik gennem kraftfulde højttalere, når som helst og hvor som helst.
Kompakt design
USB
MP3 line-in-tilslutning giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold via dit lydsystem. Ved blot at slutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet via det indbyggede line-in-stik kan du nyde enestående lydkvalitet, mens du afspiller din yndlingsmusik fra din bærbare MP3-afspiller.
FM/MB-stereotuner (AM)
Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.
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3.9
ud af 5
10
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Diane
03/11/2012
Nederland
Goede radio met geweldig geluid
DE radio voor mijn zoon en dochter gekocht voor op hun kamer. Hij geeft erg goed geluid en is ook door hen (7 jaar) zeer eenvoudig te bedienen. Een echte aanrader
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ382 CD-soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ382 CD-soundmachine
gvdb23
21/12/2011
Nederland
Radio helemaal goed bevonden door dochter
Heb deze radio / cd speler gekocht voor dochter. Die is er helemaal gek me. Geluid is goed en bediening intuitief.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ382 CD-soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ382 CD-soundmachine
EmDee
10/05/2012
Deutschland
Gutes Produkt zu angemessenem Preis
Ein für den Heimgebrauch hervorragend geeignetes Produkt zu einem absolut angemessenen Preis. Optimal als Zweitgerät und auch für Unterwegs.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ382 CD-Soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ382 CD-Soundmachine