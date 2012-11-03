ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede

Udgået

CD Soundmachine

AZ382/12

3.9

| (10) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt

Nyd din musik overalt

Vil du gerne have glæde af den musiksamling, der er gemt på din bærbare musikafspiller, uden at skulle bruge hovedtelefoner? Slut det direkte USB-stik til CD Soundmachine fra Philips, og nyd din foretrukne digitale musik gennem kraftfulde højttalere, når som helst og hvor som helst.

Se alle fordele

Nyd din musik overalt

  • Kompakt design

  • USB

Line-in-tilslutning til din bærbare musikafspiller

MP3 line-in-tilslutning giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold via dit lydsystem. Ved blot at slutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet via det indbyggede line-in-stik kan du nyde enestående lydkvalitet, mens du afspiller din yndlingsmusik fra din bærbare MP3-afspiller.

FM/MB-tuner til radionydelse

FM/MB-tuner til radionydelse

FM/MB-stereotuner (AM)

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.9

ud af 5

10

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

3
2

03/11/2012

Nederland

Nederland

Goede radio met geweldig geluid

DE radio voor mijn zoon en dochter gekocht voor op hun kamer. Hij geeft erg goed geluid en is ook door hen (7 jaar) zeer eenvoudig te bedienen. Een echte aanrader

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ382 CD-soundmachine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ382 CD-soundmachine

21/12/2011

Nederland

Nederland

Radio helemaal goed bevonden door dochter

Heb deze radio / cd speler gekocht voor dochter. Die is er helemaal gek me. Geluid is goed en bediening intuitief.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ382 CD-soundmachine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ382 CD-soundmachine

10/05/2012

Deutschland

Deutschland

Gutes Produkt zu angemessenem Preis

Ein für den Heimgebrauch hervorragend geeignetes Produkt zu einem absolut angemessenen Preis. Optimal als Zweitgerät und auch für Unterwegs.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ382 CD-Soundmachine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ382 CD-Soundmachine

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.