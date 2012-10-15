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Udgået

CD Soundmachine

AZ3856/12

4.1

| (30) Anmeldelser

Kraftfuldt bærbart lydsystem

Nyd digital musik fra din bærbare enhed med kraftfuld lyd på Philips AZ3856/12 CD Soundmachine hvor som helst og når som helst med direkte USB, basreflekshøjttalere og 2 x 4 W RMS samlet udgangseffekt.

Se alle fordele

med 8 W RMS samlet udgangseffekt

Kraftfuldt bærbart lydsystem

  • 8 W

  • USB og bånd

  • Digital stationsindstilling

Praktisk fjernbetjening for ekstra komfort

Praktisk fjernbetjening for ekstra komfort

Med en praktisk fjernbetjening lige ved hånden skal du blot læne dig tilbage og slappe af.

Stik til stereohovedtelefoner giver bedre personlig musiknydelse.

Tilslut dine egne hovedtelefoner til denne Philips-enhed for at få en mere personlig lytteoplevelse, lige når det passer dig. Du kan nyde din yndlingsmusik i fantastisk kvalitet uden at forstyrre andre ved at slutte dine hovedtelefoner til denne enhed.

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

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4.1

ud af 5

30

Anmeldelser

15/10/2012

Deutschland

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Wunderbar einfach

Die Soundmachine 3856 besticht durch ihre Einfachheit in der Benutzung und Handhabung. Hervorragend ist auch die Fernbedienung und das Design.

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29/08/2012

Deutschland

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Einfach gut

Ich kann nichts schlechtes an dem Produkt finden. Einfach toll.

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17/09/2009

Deutschland

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Klangstark und unkompliziert mit kl. Abstrichen

Nachdem wir 17 Jahre in der Küche den Ghettoblaster AZ 8214 von Philips hatten - und vom Sound bis heute begeistert sind (70% Klassik = HiFi-Hörer) - kam als Nachfolger (Grund: der alte "hakt" bei vielen neuen CDs und kann keine MP3s abspielen) nur ein Gerät von Philips in Frage! Der AZ 3856 scheint mir das derzeitige Topmodell in der Kategorie: "Sondmachine" von Philips zu sein: + komplett und zukunftssicher ausgestattet + CD (RW, gebrannt, MP3, WMA) USB-Anschluss, 3,5mm Eingang, 3,5mm Ausgang (wem der Chinch-Eingang fehlt, der kaufe sich ein Adapterkabel für 3,98€), Kassettenlaufwerk (für die Oldies!) + Radio mit 20 Stationsspeichern UKW (außerdem noch 20x MW - wer brauchts?) + Fernbedienung + Drehregler für Lautstärke - geht viel schneller als ewig zu tippen... + Sound-Korrektur durch DSC=Digital-Surround-Control (5 Voreinstellungen: "ohne", "Classic", "Pop", "Jazz", "Rock") und + Sound-Korrektur duch DBB = Dynamic-Bass-Boost (3 Stufen: "ohne", "DBB", "DBB2") + Hintergrundbeleuchtetes, gut abzulesendes, gestochen scharfes Display - Hintergrundbeleuchtung abschaltbar für Nachts + Sleep-Timer bis zu 2 Stunden + Sound ist große Klasse, sehr naturgetreu, sehr klangvoll - nur in den Mitten eine Spur zu wenig (der AZ 8214 war noch etwas "wärmer" im Klang - vielleicht ein Tribut an die "Sound-Wünsche" heutiger Hörer?) + Lautstärke lässt sich regeln von Stufe 0 - 32 und auch auf Maximallautstärke sind die Boxen nicht überfordert - nichts verzerrt + Design: elegant, matt schwarz mit hochglänzender CD-Klappe und silbernem, zentralem Lautstärke-Jog (Drehregler ohne Anschlag) - ich mag halt die aktuellen silbernen Geräte nicht so gerne... + 20 cm schmaler als der alte AZ 8214 + Bedienung nahezu selbsterklärend + Auto-Store von 20 Stationen möglich + Keine Backup-Batterien für die Senderspeicherung bei Stromausfall mehr erforderlich Nachteile: - ist das Radioteil im Empfang schwacher Sender schlechter als beim 17 Jahre alten AZ 8214 - oder hört man das knistern nur deutlicher durch die brillanteren Höhen? das müsste mal ein Techniker durchmessen... subjektiv jedenfalls keine Verbesserung zum Stand vor 17 Jahren! - Fernbedienung kann zwar Sender auf Stationstasten speichern, aber weder EIN- noch AUS-schalten! (um den Standby-Stromverbrauch zu senken? jedenfalls ein kleines Komfort-Minus) - Stummschaltung allerdings möglich - Gerät hat zwar einen Sleeptimer, aber zeigt keine Uhr im Display - keine Möglichkeit "von Hand" auf Mono umzuschalten, wenn der Empfang schlechter wird - die automatische Umsschaltung reagiert für mein Empfinden zu spät - rippen von CDs auf MP3 nicht mögllich - das mach ich halt am PC - Gerät hat sich schon 2x "aufgehängt" so dass ein Ziehen des Netzsteckers erforderlich war - sind halt alles kleine PCs heutzutage - und wer kennt nicht Windows - mit und ohne Service-Pack ;-) So, die Liste der Nachteile ist zwar auch nicht kurz, aber es sind doch alles Kleinigkeiten - also von mir eine klare Kaufempfehlung für den AZ 3856 - bei einem Preis von ca. 100,- € (2009) ein Schnäppchen! (Für den AZ 8214 haben wir 1993 500 DM hingeblättert...) Ich hoffe, meine pingelige Einschätzung - ein wenig ein Vergleichtest, alt gegen neu - hat Euch weitergeholfen!

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.