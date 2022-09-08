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Udgået

AZ390 CD Soundmachine

AZ390/12

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Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

FM-tuner til radionydelse

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CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse

CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse

Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

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