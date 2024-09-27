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Udgået
AZ700T/12
Bluetooth® og NFC
Direkte USB
12 W
Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.
Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en højttaler for at aktivere højttaleren, starte Bluetooth-parring og begynde at streame musik.
3.7
ud af 5
11
Anmeldelser
Typ1
27/09/2024
Deutschland
Super Radio
Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ700T CD-Soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ700T CD-Soundmachine
Acaricia
05/01/2020
Deutschland
Bekræftet køber
Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen
Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.
Fordele
Leicht und übersichtlich zu bedienen
Ulemper
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Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ700T CD-Soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ700T CD-Soundmachine
ordep195808
18/11/2021
Portugal
Excelente aparelho portátil
Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.
Fordele
Aceitar pen´s e ter bluetooth
Ulemper
Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ700T Leitor de CD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ700T Leitor de CD