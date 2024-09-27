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  • Nyd effektfuld musik trådløst overalt
  • Nyd effektfuld musik trådløst overalt
  • Nyd effektfuld musik trådløst overalt
  • Nyd effektfuld musik trådløst overalt
  • Nyd effektfuld musik trådløst overalt
  • Nyd effektfuld musik trådløst overalt
  • Nyd effektfuld musik trådløst overalt
  • Nyd effektfuld musik trådløst overalt

Udgået

CD-afspiller

AZ700T/12

3.7
| (11) Anmeldelser
Nyd effektfuld musik trådløst overalt
Philips' bærbare CD Sound Machine er et kraftfuldt lydsystem, som du kan tage med overalt. Det frigør din musik med trådløs One-Touch NFC-tilslutning for nem Bluetooth-parring. Eller afspil dine sange på USB, CD og MP3-CD.
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Nyd effektfuld musik trådløst overalt

  • Bluetooth® og NFC

  • Direkte USB

  • 12 W

Streame musik trådløst via Bluetooth™ fra din smartphone

Streame musik trådløst via Bluetooth™ fra din smartphone

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones

Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones

Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en højttaler for at aktivere højttaleren, starte Bluetooth-parring og begynde at streame musik.

Direkte USB til MP3-musikafspilning

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

11

Anmeldelser

3

27/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Radio

Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ700T CD-Soundmachine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ700T CD-Soundmachine

05/01/2020

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen

Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.

Fordele

Leicht und übersichtlich zu bedienen

Ulemper

.......................................................

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ700T CD-Soundmachine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ700T CD-Soundmachine

18/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente aparelho portátil

Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.

Fordele

Aceitar pen´s e ter bluetooth

Ulemper

Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ700T Leitor de CD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ700T Leitor de CD

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