Se din baby på dine smartphones via Wi-Fi-/3G/4G LTE

Den trådløse In.Sight HD-babyalarm gør det muligt at se dit barn på din smartphone, uanset hvor du befinder dig. Når du har indstillet den trådløse In.Sight HD-babyalarm, kan du få adgang til videostreaming fra din smartphone overalt via Wi-Fi-, 3G- eller 4G LTE-netværk. Der er ingen grænser for, hvor og hvordan du kan se dine nærmeste.