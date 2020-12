Administrer og styr dit netværk via SmartControl med fjernbetjening

SmartControl giver dig mulighed for at styre og administrere dit netværk af skærme via RJ45 og RS232C. Finindstil nemt alle skærmindstillinger, herunder opløsning, lysstyrke, kontrast og kloning af indstillingerne via hele netværket.