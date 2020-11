Skærenheden kommer aldrig i direkte kontakt med huden

Philips Bodygroomer serie 1000 har et unikt design, som beskytter huden, når du trimmer kropsbehåringen. Du kan trygt og sikkert bruge Philip Bodygroomer på kroppens mest følsomme områder, som f.eks. intimbarbering. Trim håret helt ned til 0,5 mm uden at udsætte huden for direkte kontakt med bladet.