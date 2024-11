Tre fleksible temperatur- og hastighedsindstillinger giver større kontrol

Nyd de kombinerede tre indstillinger for varme og to indstillinger for hastighedsindstillinger, som vil skabe det perfekte slutresultat. Du kan vælge mellem en lav og høj hastighedsindstilling med 3 tilsvarende varmeindstillinger: Kølig, plejende og høj. De fleksible indstillinger sikrer en kraftig luftstrøm med en skånsom temperatur for en præcis og skræddersyet styling.