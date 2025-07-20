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Alle serier

  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår
  • Alsidig styling til glat og skinnende hår

7000 SeriesAirstyler

BHA710/00

3.6
| (16) Anmeldelser
Alsidig styling til glat og skinnende hår
Brug Philips Dynamic VolumeBrush til at skabe forskellige frisurer, samtidig med at håret forbliver glat og skinnende. Den 50 mm roterende børste med naturhår giver fylde og bevægelse, mens den tilbagetrækkelige børste skaber definerede bølger uden at filtre håret.
Se alle fordele

Philips roterende volumenbørste med 2 tilbehørsdele

Alsidig styling til glat og skinnende hår

  • Roterende volumenbørste

  • Ionisk og turmalin

  • 2 tilbehørsdele

1000 W effekt for et smukt resultat

1000 W effekt for et smukt resultat

Denne 1000 W airstyler skaber det optimale niveau for luftstrøm og nænsom tørrekraft, så du får smukke resultater hver dag.

Ionisk behandling forhindrer krus, maksimerer glansen

Ionisk behandling forhindrer krus, maksimerer glansen

Ionisk behandling tørrer håret uden at opbygge statisk elektricitet. Negativt ladede ioner frigives, reducerer krusning, glatter hårrødderne og øger hårets glans. Resultatet er skinnende hår uden krus, der ser godt ud.

Turmalinkeramik giver håret mere glans

Turmalinkeramik giver håret mere glans

Stylerens unikke turmalinkeramiske belægning beskytter og revitaliserer håret, mens du styler. Denne specielle belægning leder varmen effektivt uden varme områder og giver glans ved hvert strøg.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

16

Anmeldelser

20/07/2025

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Jag är väldigt glad och nöjd med köpet av den, Mitt hår plattas ut väldigt snabbt och enkelt utan att det bränns. Jag rekommenderar den till alla som vill ta hand om sitt hår.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series BHA710/00 Airstyler

20/10/2023

Nederland

Nederland

Super handige fohn/roller

Bij de eerste keer gebruik moest ik wel even wennen aan het automatisch laten oprollen en afrollen. Omdat het met best wel een vaart gaat, was ik in het begin zelfs een beetje hilarisch. :) Maar geloof me, het is mij zelfs vanaf de tweede keer al helemaal gelukt om het automatisch rollen onder de knie te krijgen. De fohnborstel wordt standaards geleverd met een grote roller/borstel en een kleine. Bij de kleine is het zo dat je door de draaien de kammen / haren van de borstel kan indraaien. Dit laatst heeft mijn dochter gered die ook aan het uitproberen was. Je raadt het al ze bleef met haar lange haren vast te zitten in de borstel. Normaal gesproken is het een gedoe om de haren langzaam weer los te wrikkelen. Nu was het gewoon de kammen/haren indraaien en het lokje haren zat weer los. Voor de rest een prima fohnborstel om je haren te stijlen. Door de verschillende standen kun je voor kiezen de föhn minder warm te laten blazen. Het enig nadeel aan deze fohnborstel is dat het best veel lawaai maakt. Maar daar valt prima mee te leven. Dus ja, ik raad deze fohnborstel aan.

Fordele

2 meegeleverde borstels, 1 borstel met inklapbare kammen, meerdere standen

Ulemper

Maakt best wat lawaai

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series BHA710/00 Airstyler

18/08/2023

Nederland

Nederland

Heel tevreden

Zeer tevreden over de hair styler. Ik had nog een heel oud model en het was tijd voor een nieuwe. Wat een verademing is dit zeg! Ligt fijn in de hand en zeer simpel in gebruik. Ik heb half krullend haar wat erg pluist. Met deze hair styler heb ik op een zeer makkelijke manier een mooie slag en glans in mijn haar. Beetje haarlak na die tijd en ik heb heel de dag mijn haar netjes. Heel fijn dat er meerdere standen op zitten om de temperatuur te regelen.

Fordele

Makkelijk in gebruik , ligt fijn in de hand, meerdere standen, 2 Borstel koppen, werkt goed

Ulemper

Kleine plukjes per keer, dus ben ik wel even bezig. Maar krijg er steeds meer handigheid in, dus gaat steeds sneller

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 Series BHA710/00 Airstyler

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  • Eksperttips og inspiration.