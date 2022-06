SplitStop teknologien giver optimal forebyggelse af spaltede spidser

Hemmeligheden bag den ultimative forebyggelse af spaltet hår er den nye SplitStop-teknologi. Vi har taget det bedste fra varmen og kombineret det med et jern, der giver mindst mulig modstand, alt sammen i respekt for dit hår fra rod til spids. Der forekommer ingen pludselig varmeændring, hvilket betyder, at krøllejernet afgiver optimal og ligeligt fordelt varme langs hele cylinderen, mens du styler. Cylinderen har en glat keramisk overflade, hvilket belaster hårstråene mindst muligt. Skab perfekte krøller med sunde spidser fulde af nyt liv.