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Udgået

StyleCareSublime Ends-krøllejern

BHB871/00

4.6

| (30) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt

Få dine krøller ud i rampelyset

Sublime Ends Curler er vores første krøllejern, der er udviklet til at beskytte dine skrøbelige hårspidser, når du styler håret. Takket være vores førsteklasses SplitStop-teknologi kan du kreere de naturligt udseende krøller uden at skulle holde dig tilbage længere og i stedet træde ind i rampelyset!

Se alle fordele

Op til 95 % spaltefri spidser*

Få dine krøller ud i rampelyset

  • Koniske cylindere, 13 mm-25 mm

  • SplitStop-teknologi

  • Keratininfusion

  • Digitale temperaturindstillinger

SplitStop teknologien giver optimal forebyggelse af spaltede spidser

SplitStop teknologien giver optimal forebyggelse af spaltede spidser

Hemmeligheden bag den ultimative forebyggelse af spaltet hår er den nye SplitStop-teknologi. Vi har taget det bedste fra varmen og kombineret det med et jern, der giver mindst mulig modstand, alt sammen i respekt for dit hår fra rod til spids. Der forekommer ingen pludselig varmeændring, hvilket betyder, at krøllejernet afgiver optimal og ligeligt fordelt varme langs hele cylinderen, mens du styler. Cylinderen har en glat keramisk overflade, hvilket belaster hårstråene mindst muligt. Skab perfekte krøller med sunde spidser fulde af nyt liv.

Keratininfusion til optimal pleje

Keratininfusion til optimal pleje

Keratin, hårets essentielle ingrediens, er med til at gøre det både stærkt, sundt og smukt. Det keramiske materiale er beriget med keratin for at passe endnu bedre på dit hår.

9 digitale temperaturindstillinger for absolut kontrol

Digitalt display med 9 temperaturindstillinger, der giver dig fuld kontrol og mulighed for at justere temperaturen efter din hårtype, så du undgår hårskader.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.6

ud af 5

30

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

3
1

13/12/2019

Deutschland

Deutschland

Einfach perfekt

Ich nutze den Lockenstab so oft und ich liebe ihn! Besonders toll finde ich, dass er nach vorne dünner wird, wodurch natürlichere Ergebnisse erzielt werden können.

Fordele

Dünn zulaufende Spitze, Preis, Funktion

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab

Dato for brug 2019-06-13

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab

Dato for brug 2019-06-13

14/09/2023

Italia

Italia

Ricci fantastici

Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro e per me quello a forma conica è in assoluto il migliore se si vogliono ricci ben definiti e questo modello li batte tutti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, abituata ad un altro modello privo di pinza, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.

Fordele

La pinza e la forma conica con diverso diametro

Ulemper

abbastanza ingombrante e cavo alimentazione corto

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends

Dato for brug 2023-08-14

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends

Dato for brug 2023-08-14

18/06/2017

Nederland

Nederland

heel fijn apparaat

heel fijn als je lange haren hebt zou hem graag ook willen hebben als hij niet taps toeloopt maar even dik blijft.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. efter simulering af 2 års krølning ved 180°C af gennemsnitligt europæisk hår uden spalter