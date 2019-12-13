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Udgået
Få dine krøller ud i rampelyset
Sublime Ends Curler er vores første krøllejern, der er udviklet til at beskytte dine skrøbelige hårspidser, når du styler håret. Takket være vores førsteklasses SplitStop-teknologi kan du kreere de naturligt udseende krøller uden at skulle holde dig tilbage længere og i stedet træde ind i rampelyset!
Koniske cylindere, 13 mm-25 mm
SplitStop-teknologi
Keratininfusion
Digitale temperaturindstillinger
Hemmeligheden bag den ultimative forebyggelse af spaltet hår er den nye SplitStop-teknologi. Vi har taget det bedste fra varmen og kombineret det med et jern, der giver mindst mulig modstand, alt sammen i respekt for dit hår fra rod til spids. Der forekommer ingen pludselig varmeændring, hvilket betyder, at krøllejernet afgiver optimal og ligeligt fordelt varme langs hele cylinderen, mens du styler. Cylinderen har en glat keramisk overflade, hvilket belaster hårstråene mindst muligt. Skab perfekte krøller med sunde spidser fulde af nyt liv.
Keratin, hårets essentielle ingrediens, er med til at gøre det både stærkt, sundt og smukt. Det keramiske materiale er beriget med keratin for at passe endnu bedre på dit hår.
Digitalt display med 9 temperaturindstillinger, der giver dig fuld kontrol og mulighed for at justere temperaturen efter din hårtype, så du undgår hårskader.
4.6
ud af 5
30
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
Clary2000
13/12/2019
Deutschland
Einfach perfekt
Ich nutze den Lockenstab so oft und ich liebe ihn! Besonders toll finde ich, dass er nach vorne dünner wird, wodurch natürlichere Ergebnisse erzielt werden können.
Fordele
Dünn zulaufende Spitze, Preis, Funktion
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Dato for brug 2019-06-13
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Dato for brug 2019-06-13
La_joys
14/09/2023
Italia
Ricci fantastici
Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro e per me quello a forma conica è in assoluto il migliore se si vogliono ricci ben definiti e questo modello li batte tutti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, abituata ad un altro modello privo di pinza, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.
Fordele
La pinza e la forma conica con diverso diametro
Ulemper
abbastanza ingombrante e cavo alimentazione corto
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Dato for brug 2023-08-14
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Dato for brug 2023-08-14
stylecare01
18/06/2017
Nederland
heel fijn apparaat
heel fijn als je lange haren hebt zou hem graag ook willen hebben als hij niet taps toeloopt maar even dik blijft.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang
efter simulering af 2 års krølning ved 180°C af gennemsnitligt europæisk hår uden spalter