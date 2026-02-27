Krøller og bølger hele dagen

Få glæde af fantastiske stilarter fra morgenmad til sengetid med vores unikke 360° formningsteknologi. I modsætning til mange andre stylere bevarer vores den varme luft inden for dens vægge, så håret kan blive opvarmet både indvendigt og udvendigt. Det er vores opskrift på opsætning af krøller eller bølger, der holder op til 12 timer*.