BHB968/00
Fantastiske frisurer, der holder
Oplev Philips WavePro Styler, din vej til afslappede bølger og fyldige krøller, der holder hele dagen. Naturligt udseende frisurer i op til 12 timer! Og med SenseIQ, der tager sig af stylingvarmen og -tiden, forbliver dit hår stærkt og skinnende.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Hårstyler med SenseIQ
i alt
recurring payment
Få glæde af fantastiske stilarter fra morgenmad til sengetid med vores unikke 360° formningsteknologi. I modsætning til mange andre stylere bevarer vores den varme luft inden for dens vægge, så håret kan blive opvarmet både indvendigt og udvendigt. Det er vores opskrift på opsætning af krøller eller bølger, der holder op til 12 timer*.
Med Auto Wrap styres dit hår af blød, klæbrig silikone og føres derefter rundt om cylinderen for dig. Du skal blot placere, trykke og slippe for at få en stylet lok på 10 sekunder eller mindre. 88 % af brugerne synes, at Auto Wrap var skånsom mod deres hår**.
Lav nemt dine bedste krøller og de mest luksuriøse bølger med den justerbare cylinders fem stylingindstillinger. Cylinderen kan også skifte retning for at skabe et ekstra naturligt og bølgende look. 91 % af brugerne er enige i, at de frisurer, der skabes af WavePro-styleren, ser naturlige ud***.
Vores styler laver krøller hurtigt, fordi varmen går derhen, hvor håret er, i stedet for at fare vild i luften som med traditionelle krøllejern. Så dit hår udsættes for mindre varme, og du får stadig fantastiske frisurer, der holder hele dagen ****.
Ved hjælp af SenseIQ-teknologi og patenterede sensorer arbejder styleren på at bevare hårets styrke og fastholde 4 gange så meget fugt ****. Den aflæser dit hårs temperatur 50 gange pr. sekund og justerer stylingvarmen, så dit hår beskyttes mod overophedning.
WavePro-styleren har nogle virkelig nyttige funktioner, der får sessionerne til at føles ubesværede. Sensorer sætter apparatet på pause, hvis du tilføjer lidt for meget hår, og det åbne design forhindrer sammenfiltring. Et bip fortæller dig, når krøllerne er klar, og det unikke L-formede håndtag hviler komfortabelt i hånden, så du kan style uden besvær.
Gør dit hår glansfuldt med negativt ladede ioner, der eliminerer statisk elektricitet, plej og glat håret, mens du styler. Vandioner tilfører fugt til håret for at skabe et sundt resultat.
Når du vælger SenseIQ-tilstand, vil WavePro-styleren automatisk parre din valgte stil med den optimale varme og tid. Hvis du har brug for at justere varmen, kan du gøre det. Det er helt op til dig! Giver ro i sindet og perfekte krøller eller bølger uden overophedning.
Tilbehør
Tekniske specifikationer
Funktioner
Service
Teknologi
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.