    Fantastiske frisurer, der holder

      WavePro Styler 9000 Hårstyler med SenseIQ

      BHB968/00

      Fantastiske frisurer, der holder

      Oplev Philips WavePro Styler, din vej til afslappede bølger og fyldige krøller, der holder hele dagen. Naturligt udseende frisurer i op til 12 timer! Og med SenseIQ, der tager sig af stylingvarmen og -tiden, forbliver dit hår stærkt og skinnende.

      WavePro Styler 9000
      WavePro Styler 9000

      Hårstyler med SenseIQ

      Fantastiske frisurer, der holder

      Op til 12 timer med fyldige krøller og afslappede bølger

      • 360° formningsteknologi
      • Justerbar cylinder med 5 størrelser
      • SenseIQ-teknologi
      • Ionisk pleje
      Krøller og bølger hele dagen

      Krøller og bølger hele dagen

      Få glæde af fantastiske stilarter fra morgenmad til sengetid med vores unikke 360° formningsteknologi. I modsætning til mange andre stylere bevarer vores den varme luft inden for dens vægge, så håret kan blive opvarmet både indvendigt og udvendigt. Det er vores opskrift på opsætning af krøller eller bølger, der holder op til 12 timer*.

      Sæt hver lok på få sekunder

      Sæt hver lok på få sekunder

      Med Auto Wrap styres dit hår af blød, klæbrig silikone og føres derefter rundt om cylinderen for dig. Du skal blot placere, trykke og slippe for at få en stylet lok på 10 sekunder eller mindre. 88 % af brugerne synes, at Auto Wrap var skånsom mod deres hår**.

      5 slags frisurer fra krøllet til bølget

      5 slags frisurer fra krøllet til bølget

      Lav nemt dine bedste krøller og de mest luksuriøse bølger med den justerbare cylinders fem stylingindstillinger. Cylinderen kan også skifte retning for at skabe et ekstra naturligt og bølgende look. 91 % af brugerne er enige i, at de frisurer, der skabes af WavePro-styleren, ser naturlige ud***.

      Hurtig styling giver mindre varmeeksponering

      Hurtig styling giver mindre varmeeksponering

      Vores styler laver krøller hurtigt, fordi varmen går derhen, hvor håret er, i stedet for at fare vild i luften som med traditionelle krøllejern. Så dit hår udsættes for mindre varme, og du får stadig fantastiske frisurer, der holder hele dagen ****.

      Oprethold op til 99 %***** af din naturlige hårstyrke

      Oprethold op til 99 %***** af din naturlige hårstyrke

      Ved hjælp af SenseIQ-teknologi og patenterede sensorer arbejder styleren på at bevare hårets styrke og fastholde 4 gange så meget fugt ****. Den aflæser dit hårs temperatur 50 gange pr. sekund og justerer stylingvarmen, så dit hår beskyttes mod overophedning.

      Gennemtænkt design betyder ubesværede sessioner

      Gennemtænkt design betyder ubesværede sessioner

      WavePro-styleren har nogle virkelig nyttige funktioner, der får sessionerne til at føles ubesværede. Sensorer sætter apparatet på pause, hvis du tilføjer lidt for meget hår, og det åbne design forhindrer sammenfiltring. Et bip fortæller dig, når krøllerne er klar, og det unikke L-formede håndtag hviler komfortabelt i hånden, så du kan style uden besvær.

      Ionisk pleje giver silkeblød glans uden krus

      Ionisk pleje giver silkeblød glans uden krus

      Gør dit hår glansfuldt med negativt ladede ioner, der eliminerer statisk elektricitet, plej og glat håret, mens du styler. Vandioner tilfører fugt til håret for at skabe et sundt resultat.

      Sikker styling med SenseIQ

      Sikker styling med SenseIQ

      Når du vælger SenseIQ-tilstand, vil WavePro-styleren automatisk parre din valgte stil med den optimale varme og tid. Hvis du har brug for at justere varmen, kan du gøre det. Det er helt op til dig! Giver ro i sindet og perfekte krøller eller bølger uden overophedning.

      Tekniske specifikationer

      • Tilbehør

        Rengøringsværktøj
        Ja
        Værktøj til håropsætning
        Ja

      • Tekniske specifikationer

        Ledningslængde
        2 m
        Farve/finish
        Silkehvid
        Spænding
        110 - 240 V
        Watt-tal
        45-48  W
        Opvarmningstid
        30 sek
        Vægt
        527 g
        Strømforbrug ved slukket tilstand
        < 0,5 W

      • Funktioner

        Temperaturindstillinger
        170 °C, 190 °C, 210 °C, SenseIQ-tilstand
        Ionisk pleje
        Negative ioner og vandioner
        Klokkeslætsindstillinger
        8s, 10s, 12s, SenseIQ-tilstand
        Cylinder
        Meget glat keramik, med keratin
        Krølleretninger
        Venstre, højre, skiftevis

      • Service

        2 års verdensomspændende garanti
        Ja

      • Teknologi

        Ionisk
        Negative ioner og vandioner

      • Testet i laboratorium
      • * Testet med 32 brugere i Polen 2023
      • ** Testet med 32 brugere i Polen 2023
      • *** I forhold til traditionelt krøllejern (BHB864, BHB868)
      • **** 30 mm og 35 mm cylinder, middelresultat efter 1 måneds brug
      • ***** I forhold til traditionelle krøllejern (BHB864, BHB868), samme stylingydelse

