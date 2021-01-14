ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår

Udgået

EssentialCareHårtørrer

BHC010/10

4.5
| (21) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Nem pleje til dit hår
Den nye Philips Essential Care-hårtørrer er kompakt og effektiv. Med 1200 W bliver dit hår tørret nænsomt og hurtigt. De fleksible indstillinger er designet til at opfylde forskellige behov og give ekstra pleje.
Se alle fordele

Nem pleje til dit hår

  • 1200 W

  • Kompakt

Sammenfoldeligt håndtag gør det nemt at tage hårtørreren med

Sammenfoldeligt håndtag gør det nemt at tage hårtørreren med

Denne hårtørrer drager fordel af det sammenfoldelige håndtag. Resultatet er en lille, kompakt hårtørrer, der kan opbevares på selv de mindste steder, og som du kan have med stort set overalt.

Skånsom tørring med 1200 W giver smukke resultater

Skånsom tørring med 1200 W giver smukke resultater

Denne 1200 W hårtørrer skaber det optimale niveau for luftstrøm og nænsom tørrekraft, så du får smukke resultater hver dag.

3 fleksible forudvalgte indstillinger for tørring til forskellige behov

3 fleksible forudvalgte indstillinger for tørring til forskellige behov

Denne kompakte hårtørrer giver dig 3 forudvalgte indstillinger for varme og hastighed for kølig, pålidelig eller hurtig tørring.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.5

ud af 5

21

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

14/01/2021

Sverige

Sverige

Liten men fullgod funktion

När denna hårfön kom hem till oss så blev vi lite snopna över att den var liten. Med det sagt så ändrade vi oss snabbt. Denna hårfön är mycket kraftig för att vara så liten. Den fungerar utmärkt för såväl mannens som mitt ganska långa hår. Den gör jobbet helt klart och ingen av oss har upplevt att den skadar håret. Vi uppskattar också att den inte låter så fasligt. Den är även ihopvikbar men glappar inte alls i handtaget.

Fordele

Kompakt men stark

Ulemper

Sladden är fast och följer ej med "runt" när en ändrar position.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EssentialCare BHC010/10 Hårtork

22/12/2020

Sverige

Sverige

Smidig och BRA hårfön

Den här hårfönen är PERFEKT för dem som tar med sig sin hårfön och fixar håret på olika ställen, den är vikbar och otroligt smidig, är helt chokad på hur starkt den blåser för att vara så liten- har aldrig provat en hårfön (förutom på salong) som blåser så här bra. Mina lockar har fått sån fin volym och dem håller ändå definitionen. 10/10 rekommenderar starkt!!

Fordele

Kompakt, liten, stark fön, bra pris

Ulemper

Finns inga tillbehör (tex diffuser) att köpa till

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EssentialCare BHC010/10 Hårtork

17/12/2020

Sverige

Sverige

Smidig och otroligt bra

Fick möjligheten att få testa denna produkt och säger bara WOW, första hårfönen som får plats i mitt badrum typ. Älskar hur liten och smidig den är samtidigt som hårfönens funktionalitet håller en hög nivå. Den blir lagom värmande mot håret som gör att det inte sliter lika mycket samtidigt som den gör det den ska, torka mitt hår. Testade även att använda den till att styla håret. Funkade exemplariskt! Älskar älskar denna produkt, en given grej som jag kommer att packa ner när jag reser. Lätt, smidig och super bra !

Fordele

Smidig och bra funktionalitet

Ulemper

Ifall man ska använda hårfönen till något annat än hår kanske den inte har en tillräcklig torkande effekt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.