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Udgået
1200 W
Kompakt
Denne hårtørrer drager fordel af det sammenfoldelige håndtag. Resultatet er en lille, kompakt hårtørrer, der kan opbevares på selv de mindste steder, og som du kan have med stort set overalt.
Denne 1200 W hårtørrer skaber det optimale niveau for luftstrøm og nænsom tørrekraft, så du får smukke resultater hver dag.
Denne kompakte hårtørrer giver dig 3 forudvalgte indstillinger for varme og hastighed for kølig, pålidelig eller hurtig tørring.
4.5
ud af 5
21
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Plingen
14/01/2021
Sverige
Del af kampagnen
Liten men fullgod funktion
När denna hårfön kom hem till oss så blev vi lite snopna över att den var liten. Med det sagt så ändrade vi oss snabbt. Denna hårfön är mycket kraftig för att vara så liten. Den fungerar utmärkt för såväl mannens som mitt ganska långa hår. Den gör jobbet helt klart och ingen av oss har upplevt att den skadar håret. Vi uppskattar också att den inte låter så fasligt. Den är även ihopvikbar men glappar inte alls i handtaget.
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Kompakt men stark
Ulemper
Sladden är fast och följer ej med "runt" när en ändrar position.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Laris03
22/12/2020
Sverige
Del af kampagnen
Smidig och BRA hårfön
Den här hårfönen är PERFEKT för dem som tar med sig sin hårfön och fixar håret på olika ställen, den är vikbar och otroligt smidig, är helt chokad på hur starkt den blåser för att vara så liten- har aldrig provat en hårfön (förutom på salong) som blåser så här bra. Mina lockar har fått sån fin volym och dem håller ändå definitionen. 10/10 rekommenderar starkt!!
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Kompakt, liten, stark fön, bra pris
Ulemper
Finns inga tillbehör (tex diffuser) att köpa till
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Linneaornqvist
17/12/2020
Sverige
Smidig och otroligt bra
Fick möjligheten att få testa denna produkt och säger bara WOW, första hårfönen som får plats i mitt badrum typ. Älskar hur liten och smidig den är samtidigt som hårfönens funktionalitet håller en hög nivå. Den blir lagom värmande mot håret som gör att det inte sliter lika mycket samtidigt som den gör det den ska, torka mitt hår. Testade även att använda den till att styla håret. Funkade exemplariskt! Älskar älskar denna produkt, en given grej som jag kommer att packa ner när jag reser. Lätt, smidig och super bra !
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Smidig och bra funktionalitet
Ulemper
Ifall man ska använda hårfönen till något annat än hår kanske den inte har en tillräcklig torkande effekt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EssentialCare BHC010/10 Hårtork