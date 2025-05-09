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Gratis fragt fra 300 DKK
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BHD017/40
1800 W
ThermoProtect-indstilling
Denne 1800 W hårtørrer skaber høj luftgennemstrømning og tørrekraft, hvilket giver smukke resultater, som om du hver dag kommer direkte fra frisøren.
ThermoProtect-temperaturindstillingen med konstant luftgennemstrømningstemperatur gør det muligt hurtigt at tørre dit hår uden at blive overophedet, hvilket opretholder dit hårs naturlige fugtniveau, så det ser glansfuldt og sundt ud.
Den nødvendige hastighed og temperatur kan nemt justeres, så du får det perfekte resultat. Seks forskellige indstillinger sikrer fuld kontrol over præcis og skræddersyet styling.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
Lutta
09/05/2025
België
Bekræftet køber
Super
Zeer handig in gebruik,verschillende standen om te drogen,superfijn
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Essential BHD017/40 Föhn
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Essential BHD017/40 Föhn