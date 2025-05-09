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  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
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  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår
  • Nem pleje til dit hår

DryCare Essentialhårtørrer

BHD017/40

5
| (1) Anmeldelse
Nem pleje til dit hår
Philips ThermoProtect Essential-hårtørreren med 1800 W effekt gør det muligt at tørre håret hurtigt, mens indstillingen ThermoProtect giver ekstra pleje. Med 6 fleksible varme- og hastighedsindstillinger er den designet til at opfylde forskellige behov for tørring.
Se alle fordele

Nem pleje til dit hår

  • 1800 W

  • ThermoProtect-indstilling

1800 W for hurtig tørring

1800 W for hurtig tørring

Denne 1800 W hårtørrer skaber høj luftgennemstrømning og tørrekraft, hvilket giver smukke resultater, som om du hver dag kommer direkte fra frisøren.

ThermoProtect-temperaturindstilling

ThermoProtect-temperaturindstilling

ThermoProtect-temperaturindstillingen med konstant luftgennemstrømningstemperatur gør det muligt hurtigt at tørre dit hår uden at blive overophedet, hvilket opretholder dit hårs naturlige fugtniveau, så det ser glansfuldt og sundt ud.

Hårtørrer: 6 varme-/hastighedsindstillinger giver fuld fleksibilitet

Hårtørrer: 6 varme-/hastighedsindstillinger giver fuld fleksibilitet

Den nødvendige hastighed og temperatur kan nemt justeres, så du får det perfekte resultat. Seks forskellige indstillinger sikrer fuld kontrol over præcis og skræddersyet styling.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

4
3
2
1

09/05/2025

België

België

Bekræftet køber

Super

Zeer handig in gebruik,verschillende standen om te drogen,superfijn

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Essential BHD017/40 Föhn

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Essential BHD017/40 Föhn

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