DryCare Essential

Even Heat Distribution-teknologien nedsætter faren for overophedning

Even Heat Distribution-funktionen betyder, at din føntørrer anvender en unikt designet luftudgang, som sikrer, at varmen altid fordeles jævnt over håret – selv ved høje temperaturer – og forebygger skadelige "hot spots". Dette giver den ultimative beskyttelse mod overophedning, så dit hår holdes sundt og glansfuldt.