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Udgået

DryCare EssentialEnergibesparende hårtørrer

BHD029/00

4.4
| (29) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Hurtig tørring, mindre energiforbrug
Philips DryCare Essential har et innovativt blæserdesign med en tørreevne, der kan sammenlignes med en 2100 W tørrer, men med et energiforbrug på kun 1600 W.*
Se alle fordele

Hurtig tørring, mindre energiforbrug

  • DryCare Essential

  • Ionisk

2100 W tørreevne med 1600 W energiforbrug

2100 W tørreevne med 1600 W energiforbrug

Det nye blæserdesign gør, at du kan opnå en tørreevne svarende til en 2100 W-hårtørrer (med tørreevne på ca. 5 g/min), selvom du kun bruger 1600 W i energiforbrug. Dette svarer til en energibesparelse på 23 %*

Ion-behandling giver blankt hår uden krus

Ion-behandling giver blankt hår uden krus

Giv dit hår øjeblikkelig pleje med ionisk behandling. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er hår, der skinner smukt, er glat og uden krus.

Even Heat Distribution-teknologien nedsætter faren for overophedning

Even Heat Distribution-teknologien nedsætter faren for overophedning

Even Heat Distribution-funktionen betyder, at din føntørrer anvender en unikt designet luftudgang, som sikrer, at varmen altid fordeles jævnt over håret – selv ved høje temperaturer – og forebygger skadelige "hot spots". Dette giver den ultimative beskyttelse mod overophedning, så dit hår holdes sundt og glansfuldt.

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12/04/2019

Italia

Italia

Asciugacapelli compatto leggero e che consuma poco

Ho testato questo prodotto e effettivamente anche se a risparmio energetico non ha nulla da invidiare ad altri prodotti più potenti. Io avendo i capelli lunghi utilizzo spesso il phon e devo dire che in termini di tempo non mi è cambiato assolutamente nulla per asciugarli, anzi devo dire che lascia anche i capelli quasi più "morbidi". Design essenziale e di dimensioni ridotte con un peso notevolmente leggero. Unico neo che nella confezione non c'è il diffusore per capelli ricci. In definitiva lo ritengo un ottimo prodotto leggero maneggevole e a risparmio energetico notevole.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

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11/04/2019

Italia

Italia

Veloce e leggero

Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

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08/04/2019

Italia

Italia

Consigliatissimo

Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med en 2100 W Philips hårtørrer (HP8230, IEC61855)