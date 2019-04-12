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Udgået
DryCare Essential
Ionisk
Det nye blæserdesign gør, at du kan opnå en tørreevne svarende til en 2100 W-hårtørrer (med tørreevne på ca. 5 g/min), selvom du kun bruger 1600 W i energiforbrug. Dette svarer til en energibesparelse på 23 %*
Giv dit hår øjeblikkelig pleje med ionisk behandling. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er hår, der skinner smukt, er glat og uden krus.
Even Heat Distribution-funktionen betyder, at din føntørrer anvender en unikt designet luftudgang, som sikrer, at varmen altid fordeles jævnt over håret – selv ved høje temperaturer – og forebygger skadelige "hot spots". Dette giver den ultimative beskyttelse mod overophedning, så dit hår holdes sundt og glansfuldt.
4.4
ud af 5
29
Anmeldelser
100%
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elecle
12/04/2019
Italia
Del af kampagnen
Asciugacapelli compatto leggero e che consuma poco
Ho testato questo prodotto e effettivamente anche se a risparmio energetico non ha nulla da invidiare ad altri prodotti più potenti. Io avendo i capelli lunghi utilizzo spesso il phon e devo dire che in termini di tempo non mi è cambiato assolutamente nulla per asciugarli, anzi devo dire che lascia anche i capelli quasi più "morbidi". Design essenziale e di dimensioni ridotte con un peso notevolmente leggero. Unico neo che nella confezione non c'è il diffusore per capelli ricci. In definitiva lo ritengo un ottimo prodotto leggero maneggevole e a risparmio energetico notevole.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
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Milly87
11/04/2019
Italia
Del af kampagnen
Veloce e leggero
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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milly87
08/04/2019
Italia
Del af kampagnen
Consigliatissimo
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
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Sammenlignet med en 2100 W Philips hårtørrer (HP8230, IEC61855)