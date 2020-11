2x flere ioner**, der giver blankt hår uden krus

Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter håret for at forstærke hårets glød og glans. Resultatet er et hår, der er glat, skinnende og uden krus. Ionisk pleje kommer fra en avanceret ionisator, hvilket udløser to gange flere ioner** sammenlignet med en almindelig ionisator, som hjælper til at pleje hvert enkelt hårstrå fra alle vinkler.