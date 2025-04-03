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Nyistandsatte
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
2100 W
ThermoShield-teknologi
2x ionisk pleje*
3 varme- og 2 hastighedsindstillinger
Sensoren til registrering af overophedning optimerer og styrer aktivt lufttemperaturen for at beskytte dit hår mod skader** som følge af overophedning. Nyd stressfri tørring med ThermoShield-teknologi.
Denne professionelle hårtørrer på 2100 W skaber en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og hastighed gør tørring og styling hurtigere og nemmere.
Dette kraftfulde ioniske system genererer op til 40 millioner ioner pr. tørresession og intensiverer hårets glans. Så du kan nyde blankt hår uden krus.
vs. BHD350 i højeste indstilling
ThermoShield-indstilling