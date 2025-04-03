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  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**

Nyistandsatte

5000 SeriesRenoveret hårtørrer

BHD500/00R1

4.6
| (866) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt
Hurtig tørring uden varmeskader**
ThermoShield-teknologien giver effektiv beskyttelse mod varmeskader ved aktivt at styre tørrerens lufttemperatur til et optimalt niveau.
Se alle fordele

Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

med ThermoShield-teknologi

Hurtig tørring uden varmeskader**

  • 2100 W

  • ThermoShield-teknologi

  • 2x ionisk pleje*

  • 3 varme- og 2 hastighedsindstillinger

ThermoShield-teknologi giver ultimativ varmebeskyttelse

ThermoShield-teknologi giver ultimativ varmebeskyttelse

Sensoren til registrering af overophedning optimerer og styrer aktivt lufttemperaturen for at beskytte dit hår mod skader** som følge af overophedning. Nyd stressfri tørring med ThermoShield-teknologi.

Hurtig tørring, der giver professionelle resultater med 2100 W

Hurtig tørring, der giver professionelle resultater med 2100 W

Denne professionelle hårtørrer på 2100 W skaber en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og hastighed gør tørring og styling hurtigere og nemmere.

2x ionisk pleje*, der giver blankt hår uden krus

2x ionisk pleje*, der giver blankt hår uden krus

Dette kraftfulde ioniske system genererer op til 40 millioner ioner pr. tørresession og intensiverer hårets glans. Så du kan nyde blankt hår uden krus.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. vs. BHD350 i højeste indstilling

  2. ThermoShield-indstilling