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Alle serier

  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**
  • Hurtig tørring uden varmeskader**

5000 SeriesHårtørrer

BHD510/03

4.6
| (866) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt
Hurtig tørring uden varmeskader**
ThermoShield-teknologien giver effektiv beskyttelse mod varmeskader ved aktivt at styre tørrerens lufttemperatur til et optimalt niveau.
Se alle fordele

med ThermoShield-teknologi

Hurtig tørring uden varmeskader**

  • 2300 W

  • ThermoShield-teknologi

  • 4x ionisk pleje*

  • 3 varme- og 2 hastighedsindstillinger

ThermoShield-teknologi giver ultimativ varmebeskyttelse

ThermoShield-teknologi giver ultimativ varmebeskyttelse

Sensoren til registrering af overophedning optimerer og styrer aktivt lufttemperaturen for at beskytte dit hår mod skader** som følge af overophedning. Nyd stressfri tørring med ThermoShield-teknologi.

20 %*** hurtigere tørring med en kraftig luftstrøm på 2300 W

20 %*** hurtigere tørring med en kraftig luftstrøm på 2300 W

En kraftigere luftstrøm på 2300 W gør tørring 20 %** hurtigere, samtidig med at dit hår beskyttes.

En kraftig motor skaber lufthastigheder på op til 110 km/t****

En kraftig motor skaber lufthastigheder på op til 110 km/t****

Denne hårtørrers højtydende motor er udviklet til det professionelle marked. Den genererer en lufthastighed på op til 110 km/t****, hvilket giver hurtig tørring og imponerende styling.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.6

ud af 5

866

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

03/04/2025

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

BHD/510/20 5000 Serie

Ein sehr guter Haartrockner trocknet gut durch die Regulierung nicht zu heiß auch die Lautstärke ist in Ordnung die Farbe auch schön ( blau) der Trockner liegt gut in der Hand ich habe eigentlich nichts auszusetzen

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHD510/20 Haartrockner

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHD510/20 Haartrockner

03/02/2024

Deutschland

Deutschland

Das Produkt hat großartige Funktionen!

Das Produkt hat schnell meine nasse Haare getrocknet!

Fordele

Einfach super!

Ulemper

Keine!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHD500 Refurbished Haartrockner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHD500 Refurbished Haartrockner

12/01/2024

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Das Produkt entspricht in allen Belangen meinen Vo

Mit dem Haartrockner habe ich nur positive Erfahrungen gemacht Er entspricht meinen Vorstellungen in Leistung, Form und Qualität

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHD510/20 Haartrockner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHD510/20 Haartrockner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. vs. BHD350 i højeste indstilling

  2. ThermoShield-indstilling

  3. * vs. almindelig hårtørrer

  4. * * Testet i Philips' laboratorium med mundstykke i højeste indstilling