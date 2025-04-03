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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
2300 W
ThermoShield-teknologi
4x ionisk pleje*
3 varme- og 2 hastighedsindstillinger
Sensoren til registrering af overophedning optimerer og styrer aktivt lufttemperaturen for at beskytte dit hår mod skader** som følge af overophedning. Nyd stressfri tørring med ThermoShield-teknologi.
En kraftigere luftstrøm på 2300 W gør tørring 20 %** hurtigere, samtidig med at dit hår beskyttes.
Denne hårtørrers højtydende motor er udviklet til det professionelle marked. Den genererer en lufthastighed på op til 110 km/t****, hvilket giver hurtig tørring og imponerende styling.
4.6
ud af 5
866
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produkt
AGM1961
03/04/2025
Deutschland
Bekræftet køber
BHD/510/20 5000 Serie
Ein sehr guter Haartrockner trocknet gut durch die Regulierung nicht zu heiß auch die Lautstärke ist in Ordnung die Farbe auch schön ( blau) der Trockner liegt gut in der Hand ich habe eigentlich nichts auszusetzen
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHD510/20 Haartrockner
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHD510/20 Haartrockner
Rosali47
03/02/2024
Deutschland
Das Produkt hat großartige Funktionen!
Das Produkt hat schnell meine nasse Haare getrocknet!
Fordele
Einfach super!
Ulemper
Keine!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHD500 Refurbished Haartrockner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHD500 Refurbished Haartrockner
Wanduhr
12/01/2024
Deutschland
Bekræftet køber
Das Produkt entspricht in allen Belangen meinen Vo
Mit dem Haartrockner habe ich nur positive Erfahrungen gemacht Er entspricht meinen Vorstellungen in Leistung, Form und Qualität
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHD510/20 Haartrockner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BHD510/20 Haartrockner
vs. BHD350 i højeste indstilling
ThermoShield-indstilling
* vs. almindelig hårtørrer
* * Testet i Philips' laboratorium med mundstykke i højeste indstilling