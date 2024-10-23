BHD713/10
20 % hurtigere*. Lettere**. Fri for varmeskader ********.
Få hurtige professionelle resultater med Philips 7000 Series Hårtørrer. ThermoShield Advanced Technology aflæser og kontrollerer aktivt hårtørrerens lufttemperatur for at beskytte dit hår mod varmeskader*********.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
7000 Series
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Dobbeltsensorsystemet aflæser kontinuerligt temperaturen i rummet og justerer aktivt tørretemperaturen 24.000 gange pr. session for at beskytte dit hår mod overophedning. Opnå 25 % mere ensartet tørretemperatur i alle omgivelser*********.
Vores innovative blæserblade og specialdesignede varmelegeme tørrer effektivt dit hår på blot 4 minutter****.
Tilfør fugt for at opnå blødt, sundt hår. Vandionteknologi genererer mere end 1000 gange så meget vandindhold som uden en ionisator.
Hold dit hår glat og smidigt. Mineralsk ionteknologi beskytter dit hår mod overfladeskader forårsaget af UV-stråler*****.
Ioner forstærker dit hårs glans for blank styling uden krus. Vores avancerede ioniske system genererer op til 80 millioner ioner ved hver tørring******.
Hårtørrerens ergonomiske design er nu 20 % lettere, så du kan være stilfuld og komfortabel samtidig**.
Den intelligente funktion skaber balance mellem varm og kold luft, der hjælper med at gøre håret mere glansfuldt*. Teknologien registrerer den omgivende temperatur og giver optimal tørrekomfort hele året rundt.
Få kontrol over din stil med 4 varmeindstillinger og 2 blæserhastigheder på det intuitive LED-panel. Brug knappen til kold luft til et intenst burst for at sætte din stil - en professionel funktion til professionel hårstyling, som du bare må have.
Hårtørreren bruger 22 % mindre energi og leverer professionelle tørre- og stylingresultater********.
Det effektive tørresystem forbedrer luftstrømmen, lufttrykket og varmeoverførslen, så hårtørreren er mere kompakt og lettere*. Denne hårtørrer på 1800 W udkonkurrerer en Philips-hårtørrer på 2300 W.
Ret den varme luft, derhen hvor du har brug for den. Det tynde styling-mundstykke fastgøres magnetisk og klikker perfekt på plads for hurtige opfriskninger og detaljer.
Style nemt dit krøllede hår med vores unikt udformede diffuser. Nyd stressfri brug med vores mundstykke til magnetisk montering, der bare giver mening.
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