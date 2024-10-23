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      Hair Dryer 7000 Series

      BHD713/10

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      20 % hurtigere*. Lettere**. Fri for varmeskader ********.

      Få hurtige professionelle resultater med Philips 7000 Series Hårtørrer. ThermoShield Advanced Technology aflæser og kontrollerer aktivt hårtørrerens lufttemperatur for at beskytte dit hår mod varmeskader*********.

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      Hair Dryer
      - {discount-value}

      Hair Dryer

      7000 Series

      i alt

      recurring payment

      20 % hurtigere*. Lettere**. Fri for varmeskader ********.

      med ThermoShield Advanced Technology

      • ThermoShield Advanced
      • Vandion, mineralsk ion, 8x ioner
      • 60 %********* boost af hårglans
      • 4 minutters hurtig tørring
      • Tør 20 %** hurtigere end en hårtørrer på 2300 W
      ThermoShield Advanced beskytter dit hår mod overophedning

      ThermoShield Advanced beskytter dit hår mod overophedning

      Dobbeltsensorsystemet aflæser kontinuerligt temperaturen i rummet og justerer aktivt tørretemperaturen 24.000 gange pr. session for at beskytte dit hår mod overophedning. Opnå 25 % mere ensartet tørretemperatur i alle omgivelser*********.

      Kraftig luftstrøm til 30 % hurtigere tørring****

      Kraftig luftstrøm til 30 % hurtigere tørring****

      Vores innovative blæserblade og specialdesignede varmelegeme tørrer effektivt dit hår på blot 4 minutter****.

      Vandioner tilfører håret fugt

      Vandioner tilfører håret fugt

      Tilfør fugt for at opnå blødt, sundt hår. Vandionteknologi genererer mere end 1000 gange så meget vandindhold som uden en ionisator.

      Mineralske ioner beskytter mod UV-stråler*****

      Mineralske ioner beskytter mod UV-stråler*****

      Hold dit hår glat og smidigt. Mineralsk ionteknologi beskytter dit hår mod overfladeskader forårsaget af UV-stråler*****.

      Ionisk plejesystem med 8x flere ioner******

      Ionisk plejesystem med 8x flere ioner******

      Ioner forstærker dit hårs glans for blank styling uden krus. Vores avancerede ioniske system genererer op til 80 millioner ioner ved hver tørring******.

      Nu 20 % lettere for komfortabel styling**

      Nu 20 % lettere for komfortabel styling**

      Hårtørrerens ergonomiske design er nu 20 % lettere, så du kan være stilfuld og komfortabel samtidig**.

      Intelligent varm og kold tilstand giver op til 60 % mere glansfuldt hår*

      Intelligent varm og kold tilstand giver op til 60 % mere glansfuldt hår*

      Den intelligente funktion skaber balance mellem varm og kold luft, der hjælper med at gøre håret mere glansfuldt*. Teknologien registrerer den omgivende temperatur og giver optimal tørrekomfort hele året rundt.

      Justerbar varme og blæserhastighed til alle typer hår og enhver stil

      Justerbar varme og blæserhastighed til alle typer hår og enhver stil

      Få kontrol over din stil med 4 varmeindstillinger og 2 blæserhastigheder på det intuitive LED-panel. Brug knappen til kold luft til et intenst burst for at sætte din stil - en professionel funktion til professionel hårstyling, som du bare må have.

      22 % mindre energiforbrug til effektiv styling********

      22 % mindre energiforbrug til effektiv styling********

      Hårtørreren bruger 22 % mindre energi og leverer professionelle tørre- og stylingresultater********.

      Tørt hår 20 % hurtigere end med en hårtørrer på 2300 W*

      Tørt hår 20 % hurtigere end med en hårtørrer på 2300 W*

      Det effektive tørresystem forbedrer luftstrømmen, lufttrykket og varmeoverførslen, så hårtørreren er mere kompakt og lettere*. Denne hårtørrer på 1800 W udkonkurrerer en Philips-hårtørrer på 2300 W.

      Magnetisk styling-mundstykke er nemt at montere

      Magnetisk styling-mundstykke er nemt at montere

      Ret den varme luft, derhen hvor du har brug for den. Det tynde styling-mundstykke fastgøres magnetisk og klikker perfekt på plads for hurtige opfriskninger og detaljer.

      Volumendiffuser med magnetisk mundstykke

      Volumendiffuser med magnetisk mundstykke

      Style nemt dit krøllede hår med vores unikt udformede diffuser. Nyd stressfri brug med vores mundstykke til magnetisk montering, der bare giver mening.

      Tekniske specifikationer

      • Tilbehør

        Mundstykke
        11 m
        Magnetisk diffuser
        Ja

      • Tekniske specifikationer

        Watt-tal
        1800 W
        Spænding
        220-240 V
        Motor
        DC
        Kabellængde
        1,8 m
        Strømforbrug ved slukket tilstand
        < 0,3 W

      • Funktioner

        Opbevaringskrog
        Ja
        Varme-/hastighedsindstillinger
        8

      • Service

        2 års verdensomspændende garanti
        Ja

      • Plejende teknologier

        Ion-teknologi
        • 8x ioner
        • Vandion
        • Mineralsk ion

      Badge-D2C

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      • sammenlignet med Philips S5000-hårtørrer på 2300 W
      • * sammenlignet med Philips MoistureProtect HP8280
      • * * baseret på en gennemsnitlig tørretid på 4 minutter
      • * * * baseret på middellangt (40 cm) kaukasisk hår i et laboratoriemiljø, ved højeste hastigheds- og varmeindstillinger. Det faktiske resultat kan variere.
      • * * * * Mineral-ionisk efter 6 måneders UV-eksponering
      • * * * * sammenlignet med HP8232/20 i højeste indstilling
      • * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 i højeste indstilling
      • * * * * * * * Thermoshield Advanced-indstilling
      • * * * * * * * ved brug af varm og kold tilstand sammenlignet med naturligt tørret hår. Testet i et uafhængigt testinstitut beliggende i USA.

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