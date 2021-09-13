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  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde
  • Styling på den nemme måde

3000 SeriesHårstylingssæt

BHP398/00

4.5
| (675) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produkt
Styling på den nemme måde
Det unikt designede ThermoProtect-tilbehør blander varm og kold luft til hverdagspleje.
Se alle fordele

Styling på den nemme måde

  • 1600 W

  • ThermoProtect-tilbehør

  • Plader med keratin

1600 W tørreeffekt

1600 W tørreeffekt

Denne 1600 W hårtørrer skaber den optimale luftstrøm og sikrer et flot resultat hver dag.

ThermoProtect-tilbehør

ThermoProtect-tilbehør

Det unikt designede ThermoProtect-tilbehør blander varm og kølig luft til daglig pleje. Den sænker temperaturen med 15°C, mens den tørrer håret hurtigt.

Sammenfoldeligt håndtag, der gør det nemt at stuve hårtørreren af vejen

Sammenfoldeligt håndtag, der gør det nemt at stuve hårtørreren af vejen

Det kompakte design med sammenfoldeligt håndtag gør det nemt at pakke, opbevare og tage hårtørreren med overalt.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.5

ud af 5

675

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produkt

13/09/2021

Norge

Norge

Produktet er utrolig bra

Jeg valgte denne rangeringen fordi at produktet er utrolig bra, og håret blir godt beskyttet ved bruk av kald luft.

Fordele

Produktet har en valgmulighet som gir kaldluft

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series BHD351/10 Hårføner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series BHD351/10 Hårføner

06/09/2021

Norge

Norge

Flott produkt

Vi er 2 stykker i husstanden som bruker føner så oh si daglig. Er veldig fornøyde med dette produktet da den gjør jobben på en tilfredsstillende måte. Den har flere reguleringer og blir ikke altfor varm slik som mange fønere har en tendens til å bli. Anbefaler dette produktet til alle som bruker føner jevnlig. Et ekstra pluss at den har en overkommelig pris for de fleste.

Fordele

Gjør det den skal og blir ikke for varm.

Ulemper

Ingen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series BHD351/10 Hårføner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series BHD351/10 Hårføner

06/09/2021

Norge

Norge

Svært fornøyd

Jeg har brukt denne hårføneren et par uker nå og er vært svært fornøyd. På grunn av treninger sent på kvelden, flere ganger i uken, må jeg føne det så det blir tørt før jeg legger meg. Fordi håret mitt fort blir tørt og slitt trenger jeg en god og skånsom hårføner. Jeg testet denne hårføneren samtidig som min gamle og fikk bekreftet at denne både er kjøligere, som gjør den mer skånsom for håret og sterkere, som gjør at det ikke tar lenger tid å få det tørt. Alt i alt er jeg veldig fornøyd og kan trygt si at den gamle hårføneren gis bort.

Fordele

Kjøligere, men like sterk

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series BHD351/10 Hårføner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series BHD351/10 Hårføner

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.