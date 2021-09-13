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1600 W
ThermoProtect-tilbehør
Plader med keratin
Denne 1600 W hårtørrer skaber den optimale luftstrøm og sikrer et flot resultat hver dag.
Det unikt designede ThermoProtect-tilbehør blander varm og kølig luft til daglig pleje. Den sænker temperaturen med 15°C, mens den tørrer håret hurtigt.
Det kompakte design med sammenfoldeligt håndtag gør det nemt at pakke, opbevare og tage hårtørreren med overalt.
4.5
ud af 5
675
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produkt
Zebra1998
13/09/2021
Norge
Del af kampagnen
Produktet er utrolig bra
Jeg valgte denne rangeringen fordi at produktet er utrolig bra, og håret blir godt beskyttet ved bruk av kald luft.
Fordele
Produktet har en valgmulighet som gir kaldluft
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series BHD351/10 Hårføner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series BHD351/10 Hårføner
Sissel
06/09/2021
Norge
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Flott produkt
Vi er 2 stykker i husstanden som bruker føner så oh si daglig. Er veldig fornøyde med dette produktet da den gjør jobben på en tilfredsstillende måte. Den har flere reguleringer og blir ikke altfor varm slik som mange fønere har en tendens til å bli. Anbefaler dette produktet til alle som bruker føner jevnlig. Et ekstra pluss at den har en overkommelig pris for de fleste.
Fordele
Gjør det den skal og blir ikke for varm.
Ulemper
Ingen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series BHD351/10 Hårføner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series BHD351/10 Hårføner
Crulla231
06/09/2021
Norge
Del af kampagnen
Svært fornøyd
Jeg har brukt denne hårføneren et par uker nå og er vært svært fornøyd. På grunn av treninger sent på kvelden, flere ganger i uken, må jeg føne det så det blir tørt før jeg legger meg. Fordi håret mitt fort blir tørt og slitt trenger jeg en god og skånsom hårføner. Jeg testet denne hårføneren samtidig som min gamle og fikk bekreftet at denne både er kjøligere, som gjør den mer skånsom for håret og sterkere, som gjør at det ikke tar lenger tid å få det tørt. Alt i alt er jeg veldig fornøyd og kan trygt si at den gamle hårføneren gis bort.
Fordele
Kjøligere, men like sterk
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series BHD351/10 Hårføner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 Series BHD351/10 Hårføner