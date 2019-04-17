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  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
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  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
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  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
  • Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol

StraightCare EssentialFladjern med ThermoProtect

BHS378/00

4.7
| (51) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol
Specielt designet til nem og hurtig styling med lange Keratin-plader og 6 LED-temperaturindstillinger. Pleje til dit hår med ThermoProtect-teknologi, som forhindrer overophedning, og ioner, som giver kraftigt og levende hår.
Se alle fordele

Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol

  • ThermoProtect-teknologi

  • Ionisk pleje giver skinnende hår

  • Plader med keratin

  • 6 LED-temperaturindstillinger

ThermoProtect-teknologi

ThermoProtect-teknologi

ThermoProtect-teknologi fordeler varmen jævnt hen over pladerne, hvilket forhindrer overophedning og beskytter håret.

Ionisk pleje, der giver blankt hår uden krus

Ionisk pleje, der giver blankt hår uden krus

Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter håret for at forstærke hårets glød og glans. Resultatet er hår, der er glat, skinnende og uden krus.

Keramiske plader med keratin sikrer perfekt glideevne og skinnende hår

Keramiske plader med keratin sikrer perfekt glideevne og skinnende hår

Keramiske plader med keratin glider jævnt gennem dit hår, for hurtig og nem styling.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

51

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2

17/04/2019

Sverige

Sverige

Wow

Super nöjd. Förutom att den är snygg och lätt att använda så gav den håret en härlig glans. Blev fort varm och så bra att man kan reglerna temperaturen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

16/04/2019

Sverige

Sverige

Fullpott!

En plattång som håller precis vad den lovar! Så lättanvänd och mitt hår blir AMAZING efter användning! Älskar den!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

15/04/2019

Sverige

Sverige

Denna produkt har allt

Väldigt bra plattång! Fungerar lika bra att locka håret med som att platta håret. Du kan själv ställa in temperaturen på plattången vilket alltid är ett plus. Något annat som även är väldigt positivt är att du inte behöver vänta alls länge på att den ska bli varm, detta går på några få sekunder.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

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