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Udgået

StraightCareVivid Ends-glattejern

BHS675/00

4.9
| (26) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Få håret ud i rampelyset
Glattejernet, der giver liv til spidserne, er vores første glattejern, der er designet til at beskytte dine skrøbelige spidser. Takket være vores førsteklasses SplitStop-teknologi kan du nyde en flot, stylet frisure med spidser, der ser sunde ud!
Se alle fordele

Op til 95 % spaltefri spidser*

Få håret ud i rampelyset

  • med SplitStop-teknologi

  • til forebyggelse af spaltede spidser

  • Ionisk behandling

  • Keratininfusion

SplitStop teknologien giver optimal forebyggelse af spaltede spidser

SplitStop teknologien giver optimal forebyggelse af spaltede spidser

Vores hemmelighed til den ultimative forebyggelse af spaltede spidser er den nye SplitStop-teknologi. Det er en unik kombination af en UniTemp-sensor og vores glatte keramiske plader, der tager hensyn til dit hårs sundhed. UniTemp-sensoren beskytter dit hår mod at blive udsat for unødvendigt høj varme, og vores stylingplader garanterer minimal friktion for ultimativ beskyttelse mod spaltede spidser.

UniTemp-sensor til smukt stylet hår med mindre varme

UniTemp-sensor til smukt stylet hår med mindre varme

UniTemp-sensoren beskytter dit hår mod at blive udsat for unødvendigt høj varme ved at give en mere ensartet stylingtemperatur for bedre ydeevne: Få de samme resultater med en 20 °C lavere varmeindstilling**. Skab den perfekte stil med sunde spidser, der er fulde af liv.

Keratininfusion til optimal pleje

Keratininfusion til optimal pleje

Keratin, hårets essentielle ingrediens, er med til at gøre det både stærkt, sundt og smukt. Det keramiske materiale er beriget med keratin for at passe endnu bedre på dit hår.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.9

ud af 5

26

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

03/02/2020

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Hält was es verspricht

Mein altes Glätteisen musste mal ersetzt werden und habe mir dieses geholt. Ich bin super zufrieden damit und es hält was es verspricht. Ich kann damit auch eine geringere Temperatur wählen zum glätten als die ich bei mein alten brauchte.

Fordele

Schonend

Ulemper

Noch keins festgestellt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare BHS675/00 Vivid Ends Straightener

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare BHS675/00 Vivid Ends Straightener

30/03/2022

France

France

Bekræftet køber

Très bon lisseur

j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.

Fordele

lisse parfaitement

Ulemper

RAS

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

09/11/2021

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Fijne krultang!

Erg fijne krul-en stijltang die je kunt instellen op temperatuur. Handig en soepel in gebruik. Ik draai er prachtige krullen mee en finish m’n kapsel in salon-style. Echt een aanrader.

Fordele

Soepel handig en makkelijk in gebruik.

Ulemper

Geen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. efter simulering af 2 års brug til glatning ved 200 °C af gennemsnitligt europæisk hår uden spaltede spidser

  2. hårtemperatur og forbrugertest sammenlignet med HP8344