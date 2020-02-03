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Udgået
med SplitStop-teknologi
til forebyggelse af spaltede spidser
Ionisk behandling
Keratininfusion
Vores hemmelighed til den ultimative forebyggelse af spaltede spidser er den nye SplitStop-teknologi. Det er en unik kombination af en UniTemp-sensor og vores glatte keramiske plader, der tager hensyn til dit hårs sundhed. UniTemp-sensoren beskytter dit hår mod at blive udsat for unødvendigt høj varme, og vores stylingplader garanterer minimal friktion for ultimativ beskyttelse mod spaltede spidser.
UniTemp-sensoren beskytter dit hår mod at blive udsat for unødvendigt høj varme ved at give en mere ensartet stylingtemperatur for bedre ydeevne: Få de samme resultater med en 20 °C lavere varmeindstilling**. Skab den perfekte stil med sunde spidser, der er fulde af liv.
Keratin, hårets essentielle ingrediens, er med til at gøre det både stærkt, sundt og smukt. Det keramiske materiale er beriget med keratin for at passe endnu bedre på dit hår.
4.9
ud af 5
26
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
susy-h1
03/02/2020
Deutschland
Bekræftet køber
Hält was es verspricht
Mein altes Glätteisen musste mal ersetzt werden und habe mir dieses geholt. Ich bin super zufrieden damit und es hält was es verspricht. Ich kann damit auch eine geringere Temperatur wählen zum glätten als die ich bei mein alten brauchte.
Fordele
Schonend
Ulemper
Noch keins festgestellt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare BHS675/00 Vivid Ends Straightener
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare BHS675/00 Vivid Ends Straightener
kiri3030
30/03/2022
France
Bekræftet køber
Très bon lisseur
j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.
Fordele
lisse parfaitement
Ulemper
RAS
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Symoon
09/11/2021
Nederland
Bekræftet køber
Fijne krultang!
Erg fijne krul-en stijltang die je kunt instellen op temperatuur. Handig en soepel in gebruik. Ik draai er prachtige krullen mee en finish m’n kapsel in salon-style. Echt een aanrader.
Fordele
Soepel handig en makkelijk in gebruik.
Ulemper
Geen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
efter simulering af 2 års brug til glatning ved 200 °C af gennemsnitligt europæisk hår uden spaltede spidser
hårtemperatur og forbrugertest sammenlignet med HP8344