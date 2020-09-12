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  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
  • Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår

Udgået

Satinelle AdvancedWet & Dry-epilator

BRE605/00

3.9
| (635) Anmeldelser

1 pris

Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår
Vores hurtigste epilator har unikke keramiske skiver, der roterer med højere hastigheder end nogensinde før og får godt fat i de fine og korte hår. Den leveres med et ekstra bredt epileringshoved, der dækker mere hud ved hvert strøg.
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Tager godt fat i selv de fineste hår

Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår

  • Til benene og kroppen

  • Keramiske skiver får fat i fine hår

  • S-formet håndtagsdesign

  • Ledningsfri og genopladelig

Epileringshovedet af unikt keramisk materiale giver et bedre greb

Epileringshovedet af unikt keramisk materiale giver et bedre greb

Hovedet på vores epilator er unikt og har en keramisk overflade med en ru struktur, der skånsomt trækker selv de fineste hår ud samt 4 gange kortere hår, end du kan gøre med voks. Nu med hurtigere skiveomdrejninger end nogensinde før (2.200 o/min.) for vores hurtigste hårfjernelse.

Ekstrabredt epileringshoved

Ekstrabredt epileringshoved

Ekstrabredt epileringshoved dækker mere hud med hvert strøg til hurtigere fjernelse af hår.

Første epilator med S-formet håndtag

Det ergonomiske, s-formede håndtag er nemt at styre og giver maksimal kontrol, så det er nemmere at nå rundt på hele kroppen med naturlige og præcise bevægelser.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image AWARD-612378

Anmeldelser

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3.9

ud af 5

635

Anmeldelser

12/09/2020

Norge

Norge

Bekræftet køber

En omvendelse

Det var en sjokkerende og ganske smertefull opplevelse å bruke epilatoren første gang, men effektiv er den! Etterfølgende sitter hårene løsere og kommer lettere ut, men andre knekker og derfor er det best å bruke maskinen jevnlig noen ganger i uken. Jeg anbefaler å bruke den på tørr hud eller i dusjen, for å den skal gli best. Den er ikke så lett å få til med tilbehøret som skal minske overflaten, men barberhodet er supert. Anbefales til de med høy smerteterskel, som ikke vil bruke voks, men ønsker å slippe barbering så ofte.

Fordele

Myk hud lenge etterpå

Ulemper

Må passes med rett hårlengde for å øke effekten og minske smerte

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator til våt og tørr bruk

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator til våt og tørr bruk

26/01/2017

Norge

Norge

Bekræftet køber

Effektiv epilering

Veldig bra produkt. Epilerer raskt og effektivt. Barber delen er også veldig bra... liker at det er lys så man ser godt arbeidsområdet. Eneste minus er de delene som skal avgrense området når man epilerer, jeg synes ikke de fungerer, løsner lett og synes ikke epileringen blir god...får ikke fatt i hårene...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Advanced BRE640/00 Effektiv hårfjerning fra roten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Advanced BRE640/00 Effektiv hårfjerning fra roten

30/05/2018

Sverige

Sverige

Supernöjd

Den gör det den är gjord för. Skulle kunna "raka" bättre men är nöjd!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

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