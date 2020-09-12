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Udgået
BRE605/00
Til benene og kroppen
Keramiske skiver får fat i fine hår
S-formet håndtagsdesign
Ledningsfri og genopladelig
Hovedet på vores epilator er unikt og har en keramisk overflade med en ru struktur, der skånsomt trækker selv de fineste hår ud samt 4 gange kortere hår, end du kan gøre med voks. Nu med hurtigere skiveomdrejninger end nogensinde før (2.200 o/min.) for vores hurtigste hårfjernelse.
Ekstrabredt epileringshoved dækker mere hud med hvert strøg til hurtigere fjernelse af hår.
Det ergonomiske, s-formede håndtag er nemt at styre og giver maksimal kontrol, så det er nemmere at nå rundt på hele kroppen med naturlige og præcise bevægelser.
Priser
3.9
ud af 5
635
Anmeldelser
Tigermis
12/09/2020
Norge
Bekræftet køber
En omvendelse
Det var en sjokkerende og ganske smertefull opplevelse å bruke epilatoren første gang, men effektiv er den! Etterfølgende sitter hårene løsere og kommer lettere ut, men andre knekker og derfor er det best å bruke maskinen jevnlig noen ganger i uken. Jeg anbefaler å bruke den på tørr hud eller i dusjen, for å den skal gli best. Den er ikke så lett å få til med tilbehøret som skal minske overflaten, men barberhodet er supert. Anbefales til de med høy smerteterskel, som ikke vil bruke voks, men ønsker å slippe barbering så ofte.
Fordele
Myk hud lenge etterpå
Ulemper
Må passes med rett hårlengde for å øke effekten og minske smerte
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator til våt og tørr bruk
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator til våt og tørr bruk
Furby
26/01/2017
Norge
Bekræftet køber
Effektiv epilering
Veldig bra produkt. Epilerer raskt og effektivt. Barber delen er også veldig bra... liker at det er lys så man ser godt arbeidsområdet. Eneste minus er de delene som skal avgrense området når man epilerer, jeg synes ikke de fungerer, løsner lett og synes ikke epileringen blir god...får ikke fatt i hårene...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Advanced BRE640/00 Effektiv hårfjerning fra roten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Advanced BRE640/00 Effektiv hårfjerning fra roten
NG87
30/05/2018
Sverige
Supernöjd
Den gör det den är gjord för. Skulle kunna "raka" bättre men är nöjd!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering