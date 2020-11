Med den gratis Lumea app har du en personlig træner lige ved hånden

Lumea-app er gratis at downloade og tilbyder en unik og personlig IPL-oplevelse - kun til dig. Det er din helt egen personlige træner, som sikrer, at du får mest muligt ud af din Lumea, og at du bruger den korrekt, så du opnår varige resultater. Appen hjælper dig med at oprette dine personlige behandlingsplan efter kropsområde, med tips og råd under hver behandling. Alt, hvad du skal gøre, er at tjekke appen regelmæssigt for at sikre dig, at du ser alle meddelelser eller påmindelser.