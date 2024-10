Lumea IPL 9000-serien er vores eneste ledningsfri IPL, så sværttilgængelige områder på kroppen nemt kan behandles uden generende ledninger.

Philips Lumea er designet til at være praktisk og nem at bruge. Brug enheden med ledning til en hurtig behandling på store kropsområder, f.eks. dine ben, eller brug den trådløse batteritilstand til at behandle svært tilgængelige kropsområder med præcision.