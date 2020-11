6 gange bedre rensning*. Klar på 1 minut.

Denne særlige pakke indeholder en mini-ansigtsrenser med rotationsteknologi. Den er kompakt og nem at bruge og det perfekte supplement til din daglige hudpleje, uanset hvor du er. De 17.000 silkebløde fejer forsigtigt urenhederne væk og holder din hud helt ren og strålende. Enheden er hård mod urenheder, men nænsom nok mod huden til, at den må anvendes to gange om dagen. Kompatibel med alle Philips VisaPure-børster, som er skræddersyet til din hudtype og dine individuelle behov.