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Udgået
Lyd der passer til dit hjem
Stream musik i høj kvalitet via Bluetooth® med aptX, optimeret via problemfri NFC-parring med et enkelt tryk, samt en digital FM-tuner, direkte USB og lydindgang, alt sammen i dette Philips-musiktårn. Det leveres også med en indbygget subwoofer, der giver større bas.
80 W
Bluetooth® aptX
NFC
Digital lydregulering tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Balanced, Clear, Powerful, Warm og Bright for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.
MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
4.3
ud af 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
doffer
05/01/2016
Nederland
goed, gemakkelijk in gebruik
een makkelijk apparaat mee nemen naar buiten.garage ,tuin .stroom er op en spelen vooral de USB aansluiting is geweldig. Radio is ook goed. Ik ben er blij mee.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT2110 Micromuzieksysteem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT2110 Micromuzieksysteem
malendure
23/08/2014
France
bon prix, bon son
Ce produit correspond à mes attentes : bluetooth, son équilibré, pas trop de basse ou de grave design épuré et simple !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT2110 Microchaîne
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT2110 Microchaîne
zboub.sauvage
05/02/2021
France
très bon produit
voilà maintenant 6 ans que j'utilise cette enceinte au design plaisant et au super son. Ma seule déception reste cependant la télécommande qui ne fonctionne pas à plus de 2 ou 3 mètres. sinon je recommande.
Fordele
prends pas beaucoup de place
Ulemper
la télécommande
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT2110 Microchaîne
Dato for brug 2019-02-05
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT2110 Microchaîne
Dato for brug 2019-02-05