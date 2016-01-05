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Udgået

Mikromusiksystem

BT2110/10

4.3

| (7) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt

Lyd der passer til dit hjem

Stream musik i høj kvalitet via Bluetooth® med aptX, optimeret via problemfri NFC-parring med et enkelt tryk, samt en digital FM-tuner, direkte USB og lydindgang, alt sammen i dette Philips-musiktårn. Det leveres også med en indbygget subwoofer, der giver større bas.

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Besat af lyd

Lyd der passer til dit hjem

  • 80 W

  • Bluetooth® aptX

  • NFC

Digital lydkontrol

Digital lydregulering tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Balanced, Clear, Powerful, Warm og Bright for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning

Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.

Lydindgang til bærbar musikafspilning

Lydindgang til bærbar musikafspilning

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

7

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

3
2
1

05/01/2016

Nederland

Nederland

goed, gemakkelijk in gebruik

een makkelijk apparaat mee nemen naar buiten.garage ,tuin .stroom er op en spelen vooral de USB aansluiting is geweldig. Radio is ook goed. Ik ben er blij mee.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT2110 Micromuzieksysteem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT2110 Micromuzieksysteem

23/08/2014

France

France

bon prix, bon son

Ce produit correspond à mes attentes : bluetooth, son équilibré, pas trop de basse ou de grave design épuré et simple !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT2110 Microchaîne

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT2110 Microchaîne

05/02/2021

France

France

très bon produit

voilà maintenant 6 ans que j'utilise cette enceinte au design plaisant et au super son. Ma seule déception reste cependant la télécommande qui ne fonctionne pas à plus de 2 ou 3 mètres. sinon je recommande.

Fordele

prends pas beaucoup de place

Ulemper

la télécommande

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT2110 Microchaîne

Dato for brug 2019-02-05

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT2110 Microchaîne

Dato for brug 2019-02-05

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