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Udgået

BT2200B/00

4.4

| (21) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt

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Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Anti-clipping-funktion, der giver høj musik uden forvrængning

Anti-clipping-funktion, der giver høj musik uden forvrængning

Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Højttaleren håndterer anti-clipping via en dedikeret lydbegrænser med integreret kredsløb. Den overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder lydtoppe inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En højttalers evne til at gengive musikalske toppe mindskes i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer toppe forårsaget af lavt batteriniveau.

Lydindgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder

Lydindgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

21

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produkt

3
1

23/07/2017

United Kingdom

United Kingdom

Amazing sound

This speaker sounds amazing, not just for it's size, just plain amazing. I have a stereo that doesn't sound this good. I haven't really used the connecting to phone function but it is incredibly easy to connect to it with my Mac, iPhone and TaoTronics bluetooth sound sender. Distance is about average for a bluetooth device but that has a lot to do with the environment anyway. I have other bluetooth speakers and they also sound good, but this one is exceptional. Sometimes I forget I am not listening to one of those big wooden stereos. Battery life is also very good

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT2200B wireless portable speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT2200B wireless portable speaker

24/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Bluetooth speaker

I love it portable It's great four different events

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT2200B wireless portable speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT2200B wireless portable speaker

27/07/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Super Lautsprecher

Ich hätte nicht gedacht, dass aus einem so kleinen Lautsprecher so viel Sound heraus kommt. Die maximale Lautstärke ist auch völlig ausreichend und je nach Zuspieler auch bis fast zum Ende Verzerrungsfrei. Die Spielzeit hängt von der Laustärke ab, aber 5 Std. die von Philips angegeben werden packt er ganz locker. Ich bin sehr zu Frieden und kann das kleine Ding bestens weiterempfehlen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT2200B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT2200B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

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