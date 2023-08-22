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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
0,5 mm præcisionsindstillinger
Knive med titaniumbelægning
60 min. ledningsfri/1 t. opladning
Lift & Trim-system
Philips-skægtrimmeren med vores nye Lift & Trim-system er perfekt til skægstubbe: En kam løfter og fører hårene hen i samme niveau som skærene, så du får en ensartet trimning.
De selvslibende, titaniumbelagte stålskær, der er designet til at forblive lige så skarpe og effektive som på første dag, giver en beskyttende trimning, gang på gang.
Denne skægtrimmer bruger DuraPower-teknologi til at reducere friktion på skærene, beskytte motoren og holde batteriet kørende i fire gange så lang tid.
4.4
ud af 5
606
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
Per Merrild
22/08/2023
Danmark
Bekræftet køber
Fantastisk maskine
Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.
Fordele
Super maskine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer
KIL12
25/01/2026
Sverige
Bekræftet køber
Trimmer
Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .
Fordele
Inget att erinra
Ulemper
Inget att klaga på
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar
DJLInsp
08/03/2026
United Kingdom
Bekræftet køber
A great new beard trimmer
My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer