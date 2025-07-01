BT3665/15
Hurtig og præcis trimning
Hurtig og præcis trimning. Vores selvslibende metalskær giver ekstra styrke for at opnå maksimal præcision, når du trimmer. Med 40 længdeindstillinger får du desuden den præcision, du ønsker.Se alle fordelene
Skægtrimning med metalskær
Selvslibende metalskær giver ekstra styrke til maksimal præcision, når du trimmer, og forbliver så skarpe som første dag 1 uden brug af olie. De rustfrie skær gør også rengøring til en leg.
Trimmerens præcisionsskive har 40 længdeindstillinger i trin på 0,5 mm, så du kan trimme dit skæg så præcist som du har brug for.
De avancerede Lift&Trim-kamme løfter hårene mod skæret og fanger hår ved hver passage og giver en effektiv og ensartet trimning.
Da trimmeren er 100% vaskbar, kan du blot skylle den under vandhanen, hvilket gør grooming til en leg.
Vores ergonomiske greb med 360 graders Fine Line-greb gør enheden nem at holde og håndtere, så du får den komfort og kontrol, du har brug for til at perfektionere dit look.
Vores holdbare lithiumbatteri giver op til 80 minutters brug, så du får en effektiv og uafbrudt trimning.
Indikatorlyset holder dig fuldt informeret om batteristatus, og om det er fuldt opladet, så du altid er klar til din næste plejesession.
