    • Hurtig og præcis trimning Hurtig og præcis trimning Hurtig og præcis trimning

      Beard Trimmer 3000 Series Skægtrimning med metalskær

      BT3665/15

      Hurtig og præcis trimning. Vores selvslibende metalskær giver ekstra styrke for at opnå maksimal præcision, når du trimmer. Med 40 længdeindstillinger får du desuden den præcision, du ønsker.

      Hurtig og præcis trimning

      Til ensartede og tætte linjer

      • Metalknive
      • 40 længdeindstillinger
      • 0,5 mm præcisionstrin
      • 100 % vandtæt
      • Op til 80 minutters driftstid
      Maksimal præcision og langtidsholdbar ydeevne

      Maksimal præcision og langtidsholdbar ydeevne

      Selvslibende metalskær giver ekstra styrke til maksimal præcision, når du trimmer, og forbliver så skarpe som første dag 1 uden brug af olie. De rustfrie skær gør også rengøring til en leg.

      Trim dit skæg med den præcision, du har brug for

      Trim dit skæg med den præcision, du har brug for

      Trimmerens præcisionsskive har 40 længdeindstillinger i trin på 0,5 mm, så du kan trimme dit skæg så præcist som du har brug for.

      Effektiv og ensartet trimning giver et perfekt look

      Effektiv og ensartet trimning giver et perfekt look

      De avancerede Lift&Trim-kamme løfter hårene mod skæret og fanger hår ved hver passage og giver en effektiv og ensartet trimning.

      Gør din rutine mere enkel med nem rengøring

      Gør din rutine mere enkel med nem rengøring

      Da trimmeren er 100% vaskbar, kan du blot skylle den under vandhanen, hvilket gør grooming til en leg.

      For mere kontrol og komfort under trimning

      For mere kontrol og komfort under trimning

      Vores ergonomiske greb med 360 graders Fine Line-greb gør enheden nem at holde og håndtere, så du får den komfort og kontrol, du har brug for til at perfektionere dit look.

      Ensartet effektiv trimning fra start til slut

      Ensartet effektiv trimning fra start til slut

      Vores holdbare lithiumbatteri giver op til 80 minutters brug, så du får en effektiv og uafbrudt trimning.

      Vær klar til næste trimning

      Vær klar til næste trimning

      Indikatorlyset holder dig fuldt informeret om batteristatus, og om det er fuldt opladet, så du altid er klar til din næste plejesession.

      Tekniske specifikationer

      • Tilbehør

        Komfort
        • USB-A (adapter medfølger ikke)
        • Rensebørste

      • Strøm

        Driftstid
        80 minutter
        Opladning
        • 4 timer
        • USB-A-opladning (5 V⎓/≥1 A)
        Batteritype
        Li-ion
        Batteristatus
        Opladeindikator
        Anvendelse
        Med ledning og trådløs

      • Design

        Overflade
        Louros
        Håndgreb
        Ergonomisk greb

      • Service

        Garanti
        Op til 5 år*

      • Brugervenlig

        Vedligeholdelsesfri
        Ingen knivolie nødvendig
        Vandbestandighed
        Våd og tør

      • Opsummering

        Kropsområde
        Skæg
        Værktøj og tilbehør
        3
        Længdeindstillinger
        0,5 - 20 mm
        Præcisionstrin
        40
        Løsning
        Trimning

      • Styling-værktøjer

        Trimmerskær
        Selvslibende skær i metal

      • Kamme

        Skæg
        • Kort 0,5 - 10 mm
        • Lang 10,5 - 20 mm

      • Ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet 

