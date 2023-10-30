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Udgået
BT3900B/00
Musikken stopper aldrig
Min musik stopper aldrig. Den trådløse og bærbare EverPlay-højttaler bliver ved med at spille, når som helst og uden afbrydelse, takket være den stærke Bluetooth-forbindelse og intuitive opladningsmuligheder. Det skræddersyede stof gør den smuk og super holdbar.
4 W, 8 timer
Lang Bluetooth-rækkevidde
Vandtæt, støvtæt
USB-rem medfølger
EverPlay-højttaleren giver en kraftfuld lyd fra en kompakt formfaktor ved hjælp af et stort basudstrålingsområde. Den har ekstra basforstærkning og -forlængelse.
Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Denne indbyggede højttaler overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder spidsbelastningen inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En bærbar højttalers evne til at gengive musikalske spidsbelastning mindskes i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer spidsbelastningen forårsaget af lavt batteriniveau, så musikken ikke forvrænges.
Bevæg dig frit omkring med din smartphone uden at bekymre dig om at gå glip af musikken. EverPlay-højttaleren giver en utroligt stabil og langtrækkende Bluetooth-forbindelse på op til 30 meter, tre gange hurtigere end branchestandarden. Højttalerne er udstyret med en følsomhedsantenne og et radiofrekvensfilter, som minimerer baggrundsinterferens.
3.1
ud af 5
9
Anmeldelser
Bokfra
30/10/2023
France
Excellent rapport qualité prix
Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT3900B enceinte portable sans fil
Dato for brug 2021-10-29
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT3900B enceinte portable sans fil
Dato for brug 2021-10-29
Glolola
16/04/2020
Italia
Bekræftet køber
consigliato
estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro
Fordele
estetica materiali durata qualita' audio
Ulemper
nessuno per ora
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT3900P altoparlante wireless portatile
Dato for brug 2020-03-16
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT3900P altoparlante wireless portatile
Dato for brug 2020-03-16
Rainesto
06/09/2020
Suomi
Toimii ja hyvät äänet
Tämä on edullinen, suositeltava laite mm. puhelimen kaveriksi pöydällä. Hyvät äänet, soittaa vaikka musiikkia puhelimesta.
Fordele
Edullinen, roiskevesitiivis, helppo liittää bluettootina
Ulemper
Jos bluetooth valo ei syty, on laite rikki. 1/3 viallinen ja vaihdettu kaupassa uuteen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT3900W wireless portable speaker
Dato for brug 2020-08-06
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT3900W wireless portable speaker
Dato for brug 2020-08-06