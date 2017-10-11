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Udgået

BT50B wireless portable speaker

BT50B/00

4.2
| (14) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
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Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Anti-clipping-funktion, der giver høj musik uden forvrængning

Anti-clipping-funktion, der giver høj musik uden forvrængning

Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Denne indbyggede højttaler overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder lydtoppe inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En bærbar højttalers evne til at gengive musikalske toppe mindskes i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer toppe forårsaget af lavt batteriniveau, så musikken ikke forvrænges.

Lydindgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder

Lydindgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

14

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

3
2

11/10/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great speaker

Just bought this. Connected it via Bluetooth and it worked instantly. Good volume and sound quality

Denne anmeldelse blev foretaget for BT50B wireless portable speaker

Denne anmeldelse blev foretaget for BT50B wireless portable speaker

05/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great portable speaker

Very pleaseed with the ease of use and the power this small speaker emits

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT50B wireless portable speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT50B wireless portable speaker

21/06/2018

België

België

Bekræftet køber

kleine gespierde

Mooi geluid. Handig overal heel discreet te plaatsen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT50G draadloze draagbare luidspreker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT50G draadloze draagbare luidspreker

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