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Udgået
Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.
Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Denne indbyggede højttaler overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder lydtoppe inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En bærbar højttalers evne til at gengive musikalske toppe mindskes i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer toppe forårsaget af lavt batteriniveau, så musikken ikke forvrænges.
4.2
ud af 5
14
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Mag981
11/10/2017
United Kingdom
Great speaker
Just bought this. Connected it via Bluetooth and it worked instantly. Good volume and sound quality
Denne anmeldelse blev foretaget for BT50B wireless portable speaker
Denne anmeldelse blev foretaget for BT50B wireless portable speaker
Andyl33
05/08/2017
United Kingdom
Great portable speaker
Very pleaseed with the ease of use and the power this small speaker emits
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT50B wireless portable speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT50B wireless portable speaker
Ferre50
21/06/2018
België
Bekræftet køber
kleine gespierde
Mooi geluid. Handig overal heel discreet te plaatsen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT50G draadloze draagbare luidspreker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT50G draadloze draagbare luidspreker