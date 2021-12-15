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  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
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  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
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  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
  • Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>

Udgået

Beardtrimmer series 5000Skægtrimmer med trimmekam til langt skæg&lt;br>

BT5502/15

4.4
| (1012) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt

1 pris

Jævn trimning med et enkelt strøg&lt;br>
Philips 5000-serien giver en effektiv trimning med et jævnt og nøjagtigt resultat. Dette er takket være Lift & Trim PRO-systemet, der løfter hårstråene, så de dobbeltslebne knivblade nemmere kan komme til og dermed give en jævn trimning i et enkelt strøg. Denne model har 40 længdeindstillinger fra 0,4 til 20 mm. Trimmekam og opbevaringsetui medfølger.&lt;br>
Se alle fordele

Trimmer med 2x større præcision takket være Lift & Trim PRO-systemet*<br>

Jævn trimning med et enkelt strøg<br>

  • 40 længder (0,4 til 20 mm)&lt;br>

  • Jævn trimning med Lift & Trim PRO &lt;br>

  • 90 min. brug/1 times opl.&lt;br>

  • Trimmekam til længere skæg (10-20 mm)&lt;br>

Løfter liggende skægstrå til den optimale snitposition

Løfter liggende skægstrå til den optimale snitposition

Trim præcist, jævnt og hurtigt i et enkelt strøg takket være det indbyggede Lift & Trim PRO-system. Systemet løfter det enkelte skægstrå til den optimale snitposition.

Selvslibende skær betyder ingen vedligeholdelse

Selvslibende skær betyder ingen vedligeholdelse

De dobbeltslebne skær er velegnede til selv det tykkeste hår og garanterer præcisionskanter og overlegen trimning hver gang. Olie eller udskiftningsskær er ikke nødvendige.

Trimmekam til længere skæg

Trimmekam til længere skæg

Få den skægstil, du ønsker, ved at justere kammene med zoomhjulet til den ønskede trimmelængde. Brug den korte trimmekam til længdeindstillinger fra 0,4 til 10 mm eller den lange trimmekam til længdeindstillinger fra 10 til 20 mm. Opbevar derefter alt praktisk i det bløde etui.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-3620246

Anmeldelser

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4.4

ud af 5

1012

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

15/12/2021

Danmark

Danmark

Stærk skægtrimmer med små intervaller

Jeg har været så heldig at modtage dette produkt i gave og jeg synes at det er en perfekt skægtrimmer. Den har en stærk motor der klipper skægget uden problemer og der er mulighed for at indstille klippelængden med ned til 0,2 cm. Derudover er der forskellige hoveder med til, så det er muligt at trimme præcis som du ønsker. Batteriet holder i øvrigt meget længe, så du ikke behøver at lade op på rejser og lignende.

Fordele

Den stærke motor og de små intervaller

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skægtrimmer

14/12/2021

Danmark

Danmark

Præcision ned til mindste detalje!

Denne trimmer fra Philips gav mig de valgmuligheder, som jeg manglede. Med mulighed for at indstille trimmelængde ned til 0,2 mm mellem hver indstilling, har det givet mig den perfekte mulighed for at trimme lige så tæt som jeg ønsker i stedet for at vælge mellem fx 1 mm og 2 mm. Klippehastigheden er hurtig og giver derfor ikke en fornemmelse af at være sløv. Der har ikke været nogen som helst komplikationer under trimning uanset længde på mit skæg eller trimmelængden.

Fordele

Mange indstillinger. Lang batterilevetid. Skarpt blad.

Ulemper

Kan ikke stå oprejst, da bunden ikke er flad.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skægtrimmer

13/12/2021

Danmark

Danmark

Producktet har et lækkert design meget smooth

Jeg er rigtig glad for trimmern fordi mit skæg er rigtigt stort og tykt og har haft svært ved at finde en der kunne gøre jobbet så godt som denne trimmer her. Rigtig lækker design dejlig at holde i hånden samt holder strøm rigtig længe. Klipper utrolig tæt og klipper lige igennem håret uden den river eller flor i hårne. Det dårlige ved den er at afstandsmålerne er rigtig dårligt lavet for eftersom jeg har stort og tykt skæg så sidder alle hårne fast i afstandsmålern så man skal hele tiden pille alle hårne ud og det er virkelig trals. Kan helt klart anbefalde trimmern hvis man kun bruger den til skæg og uden afstandsmåler.

Fordele

Fordi den klipper rigtig godt og tæt

Ulemper

Afstandsmålerne er dumt lave

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skægtrimmer

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. I forhold til Philips BT3000&lt;br>