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Udgået

trådløs bærbar højttaler

BT55A/00

3

| (1) Anmeldelse

Stor lyd, der kan være i hånden

Lev livet med musik, der streames trådløst fra en enkelt kompakt og transportabel højttaler. De smarte farver gør det nemmere for dig at vælge en højttaler, der passer til din stil, og takket være det indbyggede genopladelige batteri kan du holde musikken i gang hvor som helst og når som helst.

Se alle fordele

Stor lyd, der kan være i hånden

  • Bluetooth®

  • Genopladeligt batteri

  • 2 W

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Indbygget genopladeligt batteri til musikafspilning hvor som helst

Indbygget genopladeligt batteri til musikafspilning hvor som helst

Afspil musik højt - når som helst, overalt. Det indbyggede, genopladelige batteri giver dig mulighed for at nyde din personlige musik uden besvær med ledningsrod og problemer med at finde en stikkontakt. Nyd skøn musik med friheden ved bærbarhed nu.

Anti-clipping-funktion, der giver høj musik uden forvrængning

Anti-clipping-funktion, der giver høj musik uden forvrængning

Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Denne indbyggede højttaler overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder lydtoppe inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En bærbar højttalers evne til at gengive musikalske toppe mindskes i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer toppe forårsaget af lavt batteriniveau, så musikken ikke forvrænges.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
2
1

13/09/2019

France

France

Déçu

Je cherchais une enceinte avec une bonne autonomie, je suis tombé sur celle-ci. Sur le papier 5/6h d'autonomie annoncé pour 2h de charge, c’est plutôt l’inverse. Je suis assez déçu car c’était pour cette raison unique que j’ai acheté cette enceinte. À côté de ça elle est très simple d’utilisation et à un design assez plaisant. Le son n’est vraiment pas mal pour une petite enceinte.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT55W Enceinte portable sans fil

Denne anmeldelse blev foretaget for BT55W Enceinte portable sans fil

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