Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    • Maksimal præcision med minimal indsats Maksimal præcision med minimal indsats Maksimal præcision med minimal indsats

      Beard Trimmer 5000 Series Skægstyling med håropsamler

      BT5780/15

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Maksimal præcision med minimal indsats

      Få nemt total præcision. Med selvslibende metalskær og en innovativ håropsamler skærper og forenkler vores trimmer din pleje. BeardSense-teknologi øger desuden effekten, præcis når du har brug for det.

      Se alle fordelene
      Vælg en betalingsmetode

      Lignende produkter

      Se alle Skægtrimmere

      Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt

      Alle dine behov dækkes af ét køb

      Pakkepris

      Spring over

      Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:

      Tilføj tilbehør

      Dette produkt
      Beard Trimmer 5000 Series
      - {discount-value}

      Beard Trimmer 5000 Series

      Skægstyling med håropsamler

      i alt

      recurring payment

      Maksimal præcision med minimal indsats

      Til et præcist skæg med mindre rod

      • Metalknive
      • 0,2 mm præcisionstrin
      • BeardSense-teknologi
      • Håropsamler
      • Op til 100 minutters driftstid
      Maksimal præcision og langtidsholdbar ydeevne

      Maksimal præcision og langtidsholdbar ydeevne

      Selvslibende metalskær giver ekstra styrke til maksimal præcision, når du trimmer, og forbliver så skarpe som første dag 1 uden brug af olie. De rustfrie skær gør også rengøring til en leg.

      Trim dit skæg med den præcision, du har brug for

      Trim dit skæg med den præcision, du har brug for

      Trimmerens præcisionsskive har 40 længdeindstillinger i trin på 0,2 mm, så du kan trimme dit skæg så præcist som du har brug for.

      Designet til at fange hår, mens du trimmer

      Designet til at fange hår, mens du trimmer

      Vores innovative håropsamler fanger effektivt op til 80 % af det trimmede hår*, hvilket giver dig mindre besvær, når du trimmer.

      Effektiv trimning på selv det mest krævende skæg

      Effektiv trimning på selv det mest krævende skæg

      Med BeardSense-teknologi scanner vores trimmer dit skægs tæthed 125 gange i sekundet for at øge effekten i tættere områder, så du får den rette effekt til det bedste resultat.

      Effektiv og ensartet trimning giver et perfekt look

      Effektiv og ensartet trimning giver et perfekt look

      De avancerede Lift & Trim-kamme løfter hårene mod skæret og fanger håret ved hver passage og giver en effektiv og ensartet trimning.

      Gør din rutine mere enkel med nem rengøring

      Gør din rutine mere enkel med nem rengøring

      Da trimmeren er 100% vaskbar, kan du blot skylle den under vandhanen, hvilket gør grooming til en leg.

      For mere kontrol og komfort under trimning

      For mere kontrol og komfort under trimning

      Vores ergonomiske greb med 360 graders Fine Line-greb gør enheden nem at holde og håndtere, så du får den komfort og kontrol, du har brug for til at perfektionere dit look.

      Praktisk opladning og opbevaring.

      Praktisk opladning og opbevaring.

      Holderen er praktisk til opladning og opbevaring af din enhed, så den er klar, når du er.

      Ensartet effektiv trimning fra start til slut

      Ensartet effektiv trimning fra start til slut

      Vores holdbare litiumbatteri giver op til 100 minutters driftstid men en opladning på fem minutter, så du får en effektiv og uafbrudt trimning.

      Vær klar til næste trimning

      Vær klar til næste trimning

      Indikatorlyset holder dig fuldt informeret om batteristatus, og om det er fuldt opladet, så du altid er klar til din næste grooming.

      Tekniske specifikationer

      • Tilbehør

        Komfort
        • Håropsamler
        • Rensebørste
        • USB-A (adapter medfølger ikke)
        • Opladeholder
        Rejse og opbevaring
        Blødt etui

      • Strøm

        Batteritype
        Li-ion
        Opladning
        • 1 time
        • Lynopladning på 5 min.
        • USB-A-opladning (5 V⎓/≥1 A)
        Driftstid
        100 minutter
        Batteristatus
        Opladeindikator
        Anvendelse
        Med ledning og trådløs

      • Design

        Overflade
        Sort
        Håndgreb
        Ergonomisk greb

      • Service

        Garanti
        Op til 5 år***

      • Brugervenlig

        Vedligeholdelsesfri
        Ingen knivolie nødvendig
        Vandbestandighed
        Våd og tør

      • Opsummering

        Kropsområde
        Skæg
        Værktøj og tilbehør
        6
        Længdeindstillinger
        0,4 - 20 mm
        Præcisionstrin
        40
        Løsning
        Trimning
        Teknologier
        BeardSense

      • Styling-værktøjer

        Trimmerskær
        Selvslibende skær i metal

      • Kamme

        Skæg
        • Kort 0,4 - 10 mm
        • Lang 10,4 - 20 mm

      Badge-D2C

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

      Anbefalede produkter

      Nyligt viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til at gennemgå dette emne

      • Ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet 

      Eksklusive tilbud, kun til dig


      En sund livsstil starter her. Tilmeld dig og få glæde af:

      75 kr. på dit første køb.*

      Tidlig adgang til udsalg.

      Tips om sund livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!
      Hvad betyder dette?
      *Klik her for at læse om vores vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rettigheder forbeholdes.

      Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.