BT5780/15
Maksimal præcision med minimal indsats
Få nemt total præcision. Med selvslibende metalskær og en innovativ håropsamler skærper og forenkler vores trimmer din pleje. BeardSense-teknologi øger desuden effekten, præcis når du har brug for det.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Skægstyling med håropsamler
Selvslibende metalskær giver ekstra styrke til maksimal præcision, når du trimmer, og forbliver så skarpe som første dag 1 uden brug af olie. De rustfrie skær gør også rengøring til en leg.
Trimmerens præcisionsskive har 40 længdeindstillinger i trin på 0,2 mm, så du kan trimme dit skæg så præcist som du har brug for.
Vores innovative håropsamler fanger effektivt op til 80 % af det trimmede hår*, hvilket giver dig mindre besvær, når du trimmer.
Med BeardSense-teknologi scanner vores trimmer dit skægs tæthed 125 gange i sekundet for at øge effekten i tættere områder, så du får den rette effekt til det bedste resultat.
De avancerede Lift & Trim-kamme løfter hårene mod skæret og fanger håret ved hver passage og giver en effektiv og ensartet trimning.
Da trimmeren er 100% vaskbar, kan du blot skylle den under vandhanen, hvilket gør grooming til en leg.
Vores ergonomiske greb med 360 graders Fine Line-greb gør enheden nem at holde og håndtere, så du får den komfort og kontrol, du har brug for til at perfektionere dit look.
Holderen er praktisk til opladning og opbevaring af din enhed, så den er klar, når du er.
Vores holdbare litiumbatteri giver op til 100 minutters driftstid men en opladning på fem minutter, så du får en effektiv og uafbrudt trimning.
Indikatorlyset holder dig fuldt informeret om batteristatus, og om det er fuldt opladet, så du altid er klar til din næste grooming.
