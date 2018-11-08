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Udgået
BT7201/15
20 længdeindstillinger fra 0,5 til 10mm
Skylbare blade og praktisk hårbeholder<br>
60 min. ledningsfri brug efter 1 t<br>
Inkl. præcisionstrimmer <br>
Trim skæg, overskæg og bakkenbarter uden alle de løse hår med denne trimmer. Det kraftige vakuum fanger de løse hår, så du holder god orden, mens du trimmer.
Trimmeren har en integreret kam, der løfter hvert hårstrå så det placeres i en optimal klippevinkel, og giver en perfekt og ensartet trimning med én bevægelse. Funktionen gør trimningen mere ensartet og præcis.<br>
De stærke stålknive er dobbeltslebne og meget holdbare, så de kan skære gennem selv tykt hår. De er selvslibende, idet de kører let mod hinanden, mens du trimmer.
Priser
3.8
ud af 5
1042
Anmeldelser
svl82
08/11/2018
Danmark
Overraskende god vakumeffekt
Glimrende produkt, som klart overgik mine forventninger. Rigtig god vakumeffekt, som samler stor set alt aklippet skæg op. Gennemført produkt, både i funktion og design. Jeg vil klart anbefale produktet til andre.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum Skægtrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum Skægtrimmer
OH47
31/01/2018
Danmark
Kan varmt anbefales
En rigtig god trimmer til look’et “daggammelt skæg” og ultra kort hår. Er super skarp og giver ikke så nemt ujævn klipning (barbering) som tidligere modeller. Og dejligt at slippe for rengøring af håndvask og bord efter klipning, da funktionen med at den suge afklippet skæg/hår ned i beholderen er virkelig effektiv. Hudplejeprodukterne fra Nivea er virkelig skønne.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7204/80 Vakuum Skægtrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7204/80 Vakuum Skægtrimmer
mombada
09/02/2017
Danmark
Bekræftet køber
dette produkt er let at bruge
den bedste jeg har haft til skæg/hårklipning. den indstilling man giver den klipper den.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum Skægtrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum Skægtrimmer
Testet i laboratoriemiljø på hårmåtter