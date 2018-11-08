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  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
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  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår
  • Vakuumtrimmer, færre løse hår

Udgået

Beardtrimmer series 7000Stubbe- og skægtrimmer med vakuum&lt;br>

BT7201/15

3.8
| (1042) Anmeldelser

2 Priser

Vakuumtrimmer, færre løse hår
Slip for det snavs, som der plejer at være i badeværelset, når du trimmer skæg. Philips Vacuum Trimmer har en indbygget vakuumsystem, som opfanger de afklippede hårstrå direkte. Trimmeren har 20 forskellige længdeindstillinger fra 0,5-10 mm. Denne effektive stub- og skægtrimmeren giver et førsteklasses trimmeresultat og en renere håndvask efter brug. Hele Philips serie med skægtrimmere er helt vedligeholdelsesfri med selvslibende skæreelementer; du behøver aldrig at oliere bladene.&lt;br>
Se alle fordele

Perfekt skæg, færre hår i vasken<br>

Vakuumtrimmer, færre løse hår

  • 20 længdeindstillinger fra 0,5 til 10mm

  • Skylbare blade og praktisk hårbeholder&lt;br>

  • 60 min. ledningsfri brug efter 1 t&lt;br>

  • Inkl. præcisionstrimmer &lt;br>

Garanti for færre løse hår med integreret vakuum

Garanti for færre løse hår med integreret vakuum

Trim skæg, overskæg og bakkenbarter uden alle de løse hår med denne trimmer. Det kraftige vakuum fanger de løse hår, så du holder god orden, mens du trimmer.

Med integreret kam, der løfter hvert hårstrå til en optimal klippevinkel&lt;br>

Med integreret kam, der løfter hvert hårstrå til en optimal klippevinkel<br>

Trimmeren har en integreret kam, der løfter hvert hårstrå så det placeres i en optimal klippevinkel, og giver en perfekt og ensartet trimning med én bevægelse. Funktionen gør trimningen mere ensartet og præcis.<br>

Dobbeltslebne knive giver hurtigere trimning

Dobbeltslebne knive giver hurtigere trimning

De stærke stålknive er dobbeltslebne og meget holdbare, så de kan skære gennem selv tykt hår. De er selvslibende, idet de kører let mod hinanden, mens du trimmer.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

1042

Anmeldelser

08/11/2018

Danmark

Danmark

Overraskende god vakumeffekt

Glimrende produkt, som klart overgik mine forventninger. Rigtig god vakumeffekt, som samler stor set alt aklippet skæg op. Gennemført produkt, både i funktion og design. Jeg vil klart anbefale produktet til andre.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum Skægtrimmer

31/01/2018

Danmark

Danmark

Kan varmt anbefales

En rigtig god trimmer til look’et “daggammelt skæg” og ultra kort hår. Er super skarp og giver ikke så nemt ujævn klipning (barbering) som tidligere modeller. Og dejligt at slippe for rengøring af håndvask og bord efter klipning, da funktionen med at den suge afklippet skæg/hår ned i beholderen er virkelig effektiv. Hudplejeprodukterne fra Nivea er virkelig skønne.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7204/80 Vakuum Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7204/80 Vakuum Skægtrimmer

09/02/2017

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

dette produkt er let at bruge

den bedste jeg har haft til skæg/hårklipning. den indstilling man giver den klipper den.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum Skægtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum Skægtrimmer

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet i laboratoriemiljø på hårmåtter