Sugefunktion, som giver mindre oprydning på badeværelset

Med Philips Beardtrimmer Series 7000 slipper du for at rydde op på badeværelset, når du har trimmet skægget. Den indbyggede sugefunktion, nu med endnu bedre ydeevne og 50 %* kraftigere luftgennemstrømning, opfanger op til 95 % af de afklippede skægstrå**. Vælg mellem 20 forskellige længdeindstillinger, og få en trimning, der altid er skarp og præcis. Til denne model medfølger en præcisionstrimmer, to detaljekamme, et hårdt opbevaringsetui og en ladestation. Se alle fordelene