Skarpe kanter, minimal indsats
Med selvslibende metalskær, en bred trimmer og BeardSense-teknologi får du nemt et skarp og ensartet resultat. Den innovative håropsamler reducerer desuden rod og svineri, så du kan trimme med mindst mulig besvær.Se alle fordelene
Skægstyling med håropsamler
Selvslibende metalskær giver ekstra styrke til maksimal præcision, når du trimmer, og forbliver så skarpe som første dag 1 uden brug af olie. De rustfrie skær gør også rengøring til en leg.
Trimmerens præcisionsskive har 40 længdeindstillinger i trin på 0,2 mm, så du kan trimme dit skæg så præcist som du har brug for.
Vores innovative håropsamler fanger effektivt op til 80 % af det trimmede hår*, hvilket giver dig mindre besvær, når du trimmer.
Med BeardSense-teknologi scanner vores trimmer dit skægs tæthed 125 gange i sekundet for at øge effekten i tættere områder, så du får den rette effekt til det bedste resultat.
De avancerede Lift & Trim-kamme løfter hårene mod skæret og fanger håret ved hver passage og giver en effektiv og ensartet trimning.
Den eksklusive brede trimmer i metal hjælper dig med at kantrette og konturere dit skæg, så du får et skarpt og rent resultat.
Detaljetrimmeren, der kan klikkes på, med det smalle design, tilføjer uden besvær ekstra definition til detaljerne og skaber et præcist look.
Trimmerens udtyndingskamme skaber nuancer på begge sider af dit skæg, så du opnår et perfekt resultat.
Da trimmeren er 100% vaskbar, kan du blot skylle den under vandhanen, hvilket gør grooming til en leg.
Vores ergonomiske greb med 360 graders Fine Line-greb gør enheden nem at holde og håndtere, så du får den komfort og kontrol, du har brug for til at perfektionere dit look.
Holderen er praktisk til opladning og opbevaring af din enhed, så den er klar, når du er.
Vores holdbare litiumbatteri giver op til 120 minutters driftstid men en opladning på fem minutter**, så du får en effektiv og uafbrudt trimning.
Indikatorlyset holder dig fuldt informeret om batteristatus, og om det er fuldt opladet, så du altid er klar til din næste grooming.
Med rejseetuiet kan du opbevare din enhed og alt det tilbehør, du har brug for, ét sted, så du kan holde styr på din groomingrutine derhjemme, eller når du er på farten.
